Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака: день, когда нам откроются тайные знания

День, когда философское настроение может настичь даже самых убежденных материалистов и скептиков.

В такое время нам открываются тайные знания, касающиеся смысла жизни – как каждого из нас, так и человечества вообще. Звезды советуют воспользоваться данными откровениями для того, чтобы получить ответ на важный вопрос, который не удалось получить другими способами – например, осознать, в чем состоит твое предназначение. Возможно, это повлечет за собой значительные перемены, но бояться их не стоит, поскольку они приедут к лучшему.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 января для Овнов

Помогать окружающим людям желательно всегда, но нынешний день особенно благоприятен для совершения добрых дел: оказав помощь тем, кто в ней нуждается, вы почувствуете, как в душе воцаряется мир.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 января для Тельцов

Следить за тем, что и как говоришь, важно всегда, но сегодня – особенно: неосторожное слово может стоить вам карьерного роста, если вы резко выскажетесь в адрес начальства, и дружбы, если обидите друга.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 января для Близнецов

Прежде чем сделать решающий шаг в достижении какой-либо цели, желательно спросить себя, соответствует ли она вашим истинным стремлениям или вполне можете обойтись без нее.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 января для Раков

Попробуйте хотя бы на день переключиться со своих проблем на беды других людей, и вы с удивлением обнаружите, что все, что вы переживаете, во-первых, совсем не страшно, а во-вторых, легко корректируется.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 января для Львов

Не стоит заниматься благотворительностью ради одобрения окружающих – она не только не зачтется, но и может обернуться во вред вам: помните, что высшие силы не обманешь – они легко обнаружат ваш корыстный мотив.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 января для Дев

В стремлении сделать доброе дело обратите внимание не на дальний, а на ближний круг: родные и друзья нуждаются в вашем внимании и заботе не меньше, чем чужие люди – начните осчастливливать мир с них.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 января для Весов

Представителям вашего знака сегодня нежелательно браться за воплощение в жизнь серьезных профессиональных проектов, лучше сосредоточиться на мелких делах – в них трудно будет что-то испортить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 января для Скорпионов

День благоприятен для примирения с теми, с кем вы по какой-то – объективной или субъективной – причине успели поссориться: сегодня вам легко удастся найти общий язык, простив друг другу обиды.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 января для Стрельцов

Если вы давно собирались откровенно поговорить с близким человеком на важную для вас обоих тему, лучшего времени не найти: в этот день вы сможете настроиться на одну волну и предотвратить намечающийся разлад.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 января для Козерогов

Как бы ни складывались в этот день обстоятельства, звезды предостерегают вас от жалости к самим себе: такая эмоция окажется крайне деструктивной, а в результате вы просто потеряете день – он пройдет зря.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 января для Водолеев

Тем, кто в этот день хочет многое успеть, необходимо еще накануне составить план действий и неуклонно ему следовать, не отвлекаясь ни на какие соблазны – выпить кофе можно будет, завершив все дела.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 января для Рыб

Выбирая между решением профессиональных и бытовых вопросов, желательно предпочесть последние: наверняка существует хозяйственная проблема, тянущаяся еще с прошлого года – ею и займитесь.

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