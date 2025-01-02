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Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака: день, когда позитив и негатив будут в равновесии

Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака: день, когда позитив и негатив будут в равновесии

Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

Неоднозначный день, в котором позитив и негатив, существуя рядом, уравновешивают друг друга. 

Несмотря на неровный эмоциональный фон, время будет благоприятно для начала работы над новыми проектами. Единственное, что может помешать плодотворной деятельности – это низкая самооценка, вызванная недовольством – как собой, так и своими жизненными достижениями – сегодня мы будем склонны их преуменьшать. Сегодня также дадут о себе знать усилия, приложенные месяц, а то и два тому назад, которые, как принято было считать, были потрачены впустую. 

Овен 

Ответ на важный жизненный вопрос может присниться – в буквальном смысле этого слова: важно не забыть содержание сна, а, проснувшись, тщательно проанализировать и обдумать увиденное. 

Телец 

Постарайтесь – несмотря ни на что – удержать негативное отношение к одному из друзей или знакомых в рамках разумного: произошедший в этот день конфликт может иметь серьезные последствия. 

Близнецы 

К старому знакомому, который появится в вашей жизни после длительного перерыва, необходимо отнестись с максимальной осторожностью: он может преследовать по отношению к вам корыстную цель. 

Рак 

Неприятные намеки, которые могут делать по отношению к вам недоброжелатели, звезды рекомендуют пропускать мимо ушей – не стоит давать этим людям возможность втянуть вас в ссору. 

Лев 

Сегодня сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы отказаться от вредных привычек – прежде всего, курения: сигареты вместо удовольствия неожиданно начнут вызывать отвращение. 

Дева 

Плохое самочувствие, возможное в этот день, связано не с проблемами со здоровьем, а с элементарной усталостью, поэтому при первых же его симптомах необходимо на время отложить работу и отдохнуть. 

Весы 

Общаясь с токсичными людьми, от разговора с которыми никак нельзя отказаться, постарайтесь сохранять спокойствие и душевное равновесие – оно выведет собеседника из себя, и он закончит беседу. 

Скорпион 

Упреки, которые придется выслушать от близких в этот день, в большинстве своем окажутся справедливыми, поэтому стоит принять их к сведению, чтобы впоследствии хорошенько все обдумать. 

Стрелец 

Недовольство своими профессиональными достижениями, которое вы можете почувствовать в этот день, явление временное, поэтому необходимо просто переждать и все изменится к лучшему. 

Козерог 

Меньше говорить и больше слушать нужно всегда, но сегодня – особенно: так вы сможете разобраться в хитросплетениях отношений окружающих вас людей и сделать из ставших вам известными фактов важные выводы. 

Водолей 

Тем, кто давно собирался поговорить с начальством на важную тему – например, определить цели и стратегию своей деятельности на ближайшее время – стоит воспользоваться благоприятным временем. 

Рыбы 

День, когда категорически необходимо найти себе занятие, даже если необходимости в работе нет: оно отвлечет вас от грустных мыслей, которые – с большой долей вероятности – «накроют» вас с самого утра. 

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