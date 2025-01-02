Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака: день, когда позитив и негатив будут в равновесии

Неоднозначный день, в котором позитив и негатив, существуя рядом, уравновешивают друг друга.

Несмотря на неровный эмоциональный фон, время будет благоприятно для начала работы над новыми проектами. Единственное, что может помешать плодотворной деятельности – это низкая самооценка, вызванная недовольством – как собой, так и своими жизненными достижениями – сегодня мы будем склонны их преуменьшать. Сегодня также дадут о себе знать усилия, приложенные месяц, а то и два тому назад, которые, как принято было считать, были потрачены впустую.

Овен

Ответ на важный жизненный вопрос может присниться – в буквальном смысле этого слова: важно не забыть содержание сна, а, проснувшись, тщательно проанализировать и обдумать увиденное.

Телец

Постарайтесь – несмотря ни на что – удержать негативное отношение к одному из друзей или знакомых в рамках разумного: произошедший в этот день конфликт может иметь серьезные последствия.

Близнецы

К старому знакомому, который появится в вашей жизни после длительного перерыва, необходимо отнестись с максимальной осторожностью: он может преследовать по отношению к вам корыстную цель.

Рак

Неприятные намеки, которые могут делать по отношению к вам недоброжелатели, звезды рекомендуют пропускать мимо ушей – не стоит давать этим людям возможность втянуть вас в ссору.

Лев

Сегодня сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы отказаться от вредных привычек – прежде всего, курения: сигареты вместо удовольствия неожиданно начнут вызывать отвращение.

Дева

Плохое самочувствие, возможное в этот день, связано не с проблемами со здоровьем, а с элементарной усталостью, поэтому при первых же его симптомах необходимо на время отложить работу и отдохнуть.

Весы

Общаясь с токсичными людьми, от разговора с которыми никак нельзя отказаться, постарайтесь сохранять спокойствие и душевное равновесие – оно выведет собеседника из себя, и он закончит беседу.

Скорпион

Упреки, которые придется выслушать от близких в этот день, в большинстве своем окажутся справедливыми, поэтому стоит принять их к сведению, чтобы впоследствии хорошенько все обдумать.

Стрелец

Недовольство своими профессиональными достижениями, которое вы можете почувствовать в этот день, явление временное, поэтому необходимо просто переждать и все изменится к лучшему.

Козерог

Меньше говорить и больше слушать нужно всегда, но сегодня – особенно: так вы сможете разобраться в хитросплетениях отношений окружающих вас людей и сделать из ставших вам известными фактов важные выводы.

Водолей

Тем, кто давно собирался поговорить с начальством на важную тему – например, определить цели и стратегию своей деятельности на ближайшее время – стоит воспользоваться благоприятным временем.

Рыбы

День, когда категорически необходимо найти себе занятие, даже если необходимости в работе нет: оно отвлечет вас от грустных мыслей, которые – с большой долей вероятности – «накроют» вас с самого утра.

Читайте также: