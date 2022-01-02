Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака: день непостоянной энергетики

Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака: день непостоянной энергетики

День непостоянной энергетики, которая может колебаться от позитивной до негативной – и обратно.

В первой половине дня не стоит брать в работу серьезные проекты, да и остальными делами лучше заниматься без особого энтузиазма – особым успехом они не увенчаются. Если очень нужно что-то сделать, лучше приурочить эту задачу ко второй половине дня.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 января для Овнов

Агрессия может подстерегать в любом – самом неожиданном – месте, включая работу и семью: главное, не реагировать на недружелюбные выпады, иначе серьезного конфликта не избежать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 января для Тельцов

Нельзя допускать резкой критики и грубых выражений в адрес других людей, даже если, на ваш взгляд, они этого заслуживают: их реакция может быть непредсказуемой и крайне неприятной

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 января для Близнецов

Звезды рекомендуют вам обратить внимание на сон, который приснится вам ночью: он откроет вам глаза на истинное отношение к вам человека, которого вы привыкли считать всего лишь другом.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 января для Раков

Не стоит отвечать грубостью на грубость, а агрессией – на агрессию: во-первых, у вас это все равно не получается, а во-вторых, результат такого столкновения может оказаться неприятно непредсказуемым.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 января для Львов

Нежелательно принимать близко к сердцу критику, которую сегодня можно будет услышать от знакомых людей: в конце концов, они имеют право на свою точку зрения, а вы – на свою.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 января для Дев

От грустных мыслей легко можно будет избавиться при помощи физической нагрузки – почему бы вам не заняться посильным видом спорта или не сделать в доме послепраздничную уборку.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 января для Весов

Вам лучше отказаться от работы, даже если вам будет казаться, что непременно необходимо чем-то себя занять: лучше провести время, отдыхая в тишине и покое.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 января для Скорпионов

Звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на свое здоровье: серьезных поводов для беспокойства, к счастью, пока нет, но, чтобы они не появились и впредь, пора пройти обследование.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 января для Стрельцов

Не стоит продолжать отношения, которые не только не радуют, но и напрягают: лучше расстаться с человеком, отпустив на все четыре стороны – его место скоро займет тот, кого вы давно ждете.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 января для Козерогов

Негативную энергию, которая будет заставлять вас ссориться и конфликтовать, необходимо направить в мирное русло: например, заняться наведением порядка в доме или своим хобби.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 января для Водолеев

Звезды предостерегают от необходимости подписывать важные документы: велика вероятность ошибки или опечатки, поэтому лучше – если, конечно, есть возможность – перенести их оформление на пару дней.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 января для Рыб

Несмотря на начало недели, от работы сегодня лучше отказаться: стоит провести день по правилам выходного, даже если для этого придется лежать на диване перед телевизором.

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