Гороскоп на 30 апреля для всех знаков Зодиака: день, который не подходит для серьезных решений

Гороскоп на 30 апреля / © www.credits

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Прежде чем что-то сделать, необходимо скрупулезно взвесить все за и против, и только потом двигаться в том или ином направлении, в противном случае обидной ошибки не избежать.

Если на анализ не будет ни времени, ни сил, лучше взять тайм-аут и пару дней не делать ничего, по истечении этого периода понимание того, как нужно поступить, придет само по себе — без каких-либо усилий с нашей стороны.

Овен

Категорически не рекомендуется сомневаться в правильности своих действий: что бы вам ни внушали окружающие — даже те, кому вы доверяете целиком и полностью, не отступайте от принятого ранее решения ни на шаг.

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Телец

«Склеить» разбитую сегодня «чашку» отношений с близкими — и не очень — людьми удастся нескоро, а, возможно, итогом разлада и вовсе может стать расставание, поэтому важно искать компромиссы по любому вопросу

Близнецы

Принимая важное решение, учитывайте не только собственное, но постороннее мнение: непременно посоветуйтесь с теми, кому стопроцентно доверяете — как известно, одна голова хорошо, а две — гораздо лучше.

Рак

Главное качество, которое нужно проявить сегодня, — умение входить в положение других людей и снисходительно относиться к чужим слабостям, тогда вы сможете рассчитывать на такое же отношение с их стороны.

Лев

В любой ситуации, насколько бы сложной и запутанной она ни казалась, не стоит бестолково спрашивать «кто виноват?», гораздо конструктивнее и, как следствие, эффективнее, ответить на вопрос: что делать в данной ситуации?

Дева

Необходимую вам в этот день помощь смогут оказать только близкие люди, поэтому, столкнувшись с затруднениями, обращайтесь именно к ним — они не заставят долго себя упрашивать, да и упрекать впоследствии не будут.

Весы

Задаваясь вопросом, как жить дальше, присматривайтесь и прислушивайтесь к тому, что происходит вокруг, — ответ — в виде знака судьбы — обязательно придет, главное, не упустить его в потоке поступающей к вам информации.

Скорпион

Общаясь с коллегами, не раскрывайте свои профессиональные секреты и — особенно! — планы на ближайшее будущее: непорядочный человек может воплотить в жизнь сгенерированную вами идею, выдав ее за свою.

Стрелец

Гоняясь сразу за несколькими «зайцами» — прежде всего профессиональными — вы, в соответствии с известной пословицей, рискуете не поймать ни одного: хотите преуспеть, сосредоточьтесь на чем-то одном.

Козерог

Не стоит брать на себя повышенные трудовые обязательства — лучше потратить время и силы, которые уйдут на напрасную работу, на какое-то более и интересное приятное занятие — например, на свое хобби.

Водолей

Возможные семейные неурядицы — не повод для серьезных разборок: недоразумения случаются у всех, а в данном конкретном случае нужно искать то, что вас объединяет, взамен того, что разводит в разные стороны.

Рыбы

Энергию, которая необходима для жизни и работы, можно черпать, как общаясь с родными людьми, так и занимаясь тем, что заведомо принесет вам удовольствие — прежде всего, конечно же, своим хобби.

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