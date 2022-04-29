Гороскоп на 30 апреля для всех знаков Зодиака: день утренней грусти и вечерней радости

Гороскоп на 30 апреля для всех знаков Зодиака: день утренней грусти и вечерней радости

День, который четко разделится на две половины, отличающиеся друг от друга как небо и земля.

Если с утра атмосфера будет гнетущей, а настроение – из рук вон плохим, то уже к обеду ситуация изменится с точностью до наоборот: наступит время чистой и позитивной энергетики, когда может исполниться любое – казалось бы, самое невероятное – желание. Главное в этот день – под влиянием эйфории не потерять бдительность и не стать жертвой аферистов или просто непорядочных людей, которые сегодня могут активизироваться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 апреля для Овнов

С утра необходимо проявлять осторожность – особенно в отношениях с окружающими людьми, а уже ближе к обеду звезды разрешают расслабиться, позволив себе то, в чем раньше приходилось отказывать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 апреля для Тельцов

В отношениях с близкими людьми нужно сойти с позиции ментора и перестать указывать другим, что и как они должны делать: это вряд ли позитивным образом скажется на отношениях с ними.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 апреля для Близнецов

Прежде чем сделать решительный шаг – особенно профессионального или финансового свойства, необходимо прислушаться к внутреннему голосу – он предостережет от бессмысленных трат времени и энергии.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 апреля для Раков

Не стоит сдерживать эмоции, которые сегодня будут рваться наружу – это не лучшим образом скажется на внутреннем состоянии и ощущениях, поэтому необходимо дать им выход – например, разбить пару тарелок.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 апреля для Львов

День благоприятен для того чтобы, образно говоря, на время снять корону и отдохнуть, восстановив силы – в ближайшее время они понадобятся вам для результативной профессиональной деятельности.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 апреля для Дев

День – разумеется, если будет такая возможность – желательно провести на природе: свежий воздух, пробуждающаяся для жизни природа и тишина вокруг произведут на вас позитивный душевно-терапевтический эффект.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 апреля для Весов

Не стоит "подстегивать" свои физические силы искусственным образом – например, при помощи ведра кофе или энергетиков в больших количествах: кроме учащенного сердцебиения, вы не получите ничего.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 апреля для Скорпионов

Общение с людьми, которых принято называть токсичными, может привести к нервному срыву, выходить из которого придется долго и трудно, поэтому сегодня лучше избегать тех, кто вызывает раздражение.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 апреля для Стрельцов

Вас изрядно утомила ситуация, при которой жизнь постепенно превращается в погоню за важными целями, которые не оставляют времени для отдыха, поэтому сегодняшний день надо посвятить релаксу и восстановлению сил.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 апреля для Козерогов

День благоприятен для загадывания желаний: если сделать это сегодня, они, по словам астрологов, обязательно сбудутся, главное – выбрать цели, руководствуясь собственными интересами, а не престижем.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 апреля для Водолеев

Похоже, пришла пора отказаться от дел, которые не приносят ни морального, ни материального удовлетворения: лучше сделать это сейчас, чем впоследствии, когда доведете свое безнадежное предприятие до конца.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 апреля для Рыб

Сегодня – с большой долей вероятности – может произойти событие, которое впоследствии может в корне изменить вашу жизнь – не пропустите его, чтобы понимать, как грамотно использовать данные обстоятельства.

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