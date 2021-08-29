Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака: день, когда любая мелочь может испортить настроение

Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака: день, когда любая мелочь может испортить настроение

День, когда душевное равновесие может поколебать любой пустяк, а настроение надолго окажется испорченным.

Не рекомендуется выяснять отношения с близкими людьми, это может привести к продолжительному серьезному – вплоть до разрыва – конфликту. Не стоит также вмешиваться в выяснение отношений между другими людьми: помощь им оказать не удастся, а вот оказаться виновником ссоры – вполне.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 30 августа для Овнов

Не стоит отказываться от цели, которую вы перед собой поставили, даже если на этом будут наставать люди, которым вы безоговорочно доверяете: очень скоро вам придется пожалеть о том, что вы пошли у них на поводу.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 30 августа для Тельцов

Во время ссоры с близким человеком вы рискуете наговорить друг другу много такого, чего не думаете на самом деле, поэтому не стоит обращать внимания на слова – они забудутся, а взаимные чувства останутся.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 30 августа для Близнецов

В вашем окружении могут появиться люди, которые на первый взгляд покажутся приятными во всех отношениях, вот только на самом деле они, скорее всего, таковыми не являются, так что будьте с ними осторожны.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 30 августа для Раков

Непонимание в отношениях с окружающими людьми доставит несколько по-настоящему неприятных минут, однако будет в этом и позитивный момент – уже завтра все наладится и взаимопонимание вернется.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 30 августа для Львов

Если на работе вам будут предлагать взять на себя чужие обязанности, под благовидным предлогом откажитесь: кроме потери времени и нервов это ничего вам не принесет – начальство вряд ли оценит ваш "подвиг".

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 30 августа для Дев

Не поддавайтесь соблазну купить ценную вещь ниже ее цены – скорее всего, это обстоятельство будет свидетельствовать о скрытом браке, который обнаружится со временем, так что не стоит гоняться за дешевизной.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 30 августа для Весов

В чужие конфликты, даже если в них окажется замешанным небезразличный вам человек, лучше не вмешиваться – рискуете рассориться с обеими его сторонами, что совершенно нежелательно для вас.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 30 августа для Скорпионов

Не стоит торопиться с подписанием важных договоров и заключением серьезных сделок – если такой возможности не представится, необходимо, прежде чем поставите свою визу, несколько раз перечитать текст.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 30 августа для Стрельцов

Нежелательно общаться с токсичными людьми – такие разговоры отнимут массу энергии и испортят настроение, что негативно скажется на работе – не удастся сделать и половины из того, что запланировано на день.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 30 августа для Козерогов

День, когда во всем необходимо соблюдать чувство меры, начиная с питания и заканчивая покупками – в первом случае негативные изменения коснутся фигуры, во втором – содержимого вашего кошелька.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 30 августа для Водолеев

Время категорически не подходит для финансовых операций любого масштаба: даже сравнительно небольшая оплата – например, пополнение телефонного счета – может уйти совсем не туда, куда надо.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 30 августа для Рыб

Необходимо продумывать каждое свое слово: сегодня слишком велик риск сказать близкому человеку что-то настолько неприятное, что оно может всерьез и надолго рассорить вас друг с другом.

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