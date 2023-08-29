Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно стать жертвой преступных замыслов

День, несмотря на его будний статус, не подходит для работы: если нельзя ее избежать, лучше сосредоточиться на рутинных делах.

Конфликты с окружающими сегодня могут возникать из-за любой мелочи, поэтому с другими людьми нужно общаться как можно меньше, а вести внутренний диалог – чаще. Можно также легко попасть под чужое влияние и стать жертвой чужих преступных замыслов, внушаемость особенно усилится под влиянием винных паров.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 августа для Овнов

Не стоит не только приступать к реализации новых проектов, но и возобновлять работу над уже начатыми делами – толку от нее все равно не будет, так что лучше посвятить день отдыху.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 августа для Тельцов

Звезды рекомендуют провести нынешний день в одиночестве, но коль скоро такой возможности не представится, постарайтесь хотя бы как можно меньше общаться с окружающими вас людьми.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 августа для Близнецов

День, когда ни в коем случае нельзя лениться, отказываясь от своих повседневных обязанностей: бездеятельный режим может затянуться надолго и нарушит рабочие планы всего месяца.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 августа для Раков

Людей, желающих – путем провокаций и немотивированной агрессии – сбить вас с позитивного настроения, окажется предостаточно, ваша задача – не поддаться на их действия и сохранять спокойствие.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 августа для Львов

День, когда не стоит заниматься серьезными профессиональными делами – все равно осуществить их не удастся, лучше подтянуть оставшиеся от прошлого «хвосты», которые тянут назад, чем сильно раздражают.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 августа для Дев

Не стоит прислушиваться к чужим советам, которые вам могут давать без просьбы с вашей стороны – информация, которую вы в результате получите, вместо пользы принесет вам вред.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 августа для Весов

Не стоит общаться с людьми, которые вам неприятны – взаимопонимания вы с ними все равно достигнете, а энергию, необходимую для решения важных профессиональных проектов и жизненных задач, растеряете.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 августа для Скорпионов

Не стоит относиться к окружающим с пренебрежением и высокомерием. Даже если у вас есть основания для подобного стиля поведения, нужно сдержаться – можете нажить себе врагов, о чем впоследствии пожалеете.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 августа для Стрельцов

Несмотря на то, что тактичность не относится к сильным качествам вашего характера, постарайтесь следить за тем, что говорите окружающим вас людям – в противном случае, ссор и конфликтов вам не избежать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 августа для Козерогов

Главная задача этого дня – научиться экономно расходовать энергию: не стоит хвататься за несколько дел одновременно – вы быстро устанете и не доведете до конца ни одно из них.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 августа для Водолеев

Все, что будет происходить с вами в этот день, не просто так – каждое событие имеет свой смысл, порой, долговременный, так что стоит все фиксировать – лучше записывать – и делать выводы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 августа для Рыб

День не подходит для принятия важных решений – вам не удастся сконцентрироваться и объективно оценить все «за» и против», так что лучше перенести этот важный для вас момент на другое время.

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