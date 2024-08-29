Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем склонны к хвастовству

День, в течение которого мы будем склонны приписывать себе гораздо больше достоинств, чем те, которыми обладаем.

Да и достижения, которыми, как нам покажется, мы можем похвастаться, окажутся гораздо более скромными, чем мы будем о них говорить. Как в первом, так и во втором случае мы в результате рискуем оказаться в неловком положении, так что необходимо быть как можно скромнее. В большинстве случаев это может оказаться не так просто, как покажется на первый взгляд, но, чтобы не стать посмешищем в глазах окружающих, сделать это не только можно, но и нужно.

Овен

Общение с начальством сегодня положительного результата не даст, поэтому его стоит отложить на другое время, а в этот день лучше не попадаться ему на глаза – последствия такого разговора трудно предусмотреть.

Телец

Силы – как физические, так и моральные – в этот день рекомендуется тратить экономно, иначе их может не хватить даже на самые важные дела, так что распыляться на второстепенные задачи не стоит.

Близнецы

Несмотря на плотную занятость на рабочем месте, постарайтесь найти время для собственного дома – наведите порядок в шкафах, приготовьте обед на несколько дней, займитесь любимым делом.

Рак

День, когда крайне важно соблюдать умеренность во всем – повышенная активность в любой сфере может негативно сказаться на самочувствии и даже привести к нервному срыву.

Лев

Тщательно взвешивать свои слова и поступки важно в любой день, но в нынешний – особенно, неосторожность и опрометчивость может привести вас к неприятным последствиям.

Дева

Не стоит принимать серьезные решении, какой бы сферы жизни они ни касались: поскольку вам не удастся просчитать все важные факторы, велик риск ошибки, поэтому лучше перенести важный выбор на другой день.

Весы

Общение с любимым человеком чревато конфликтами, поэтому будет лучше, если вы сократите его до минимума – не стоит рисковать своими чувствами из-за ничего не значащих вопросов.

Скорпион

День чреват ссорами с близкими людьми, в которых будете виноваты вы – точнее, ваше своеобразное чувство юмора. Возможно, ради мира в семье стоит отказаться от упражнений в остроумии?

Стрелец

Избегайте пустых разговоров – они отнимут у вас силы и энергию, предназначенные для работы, если же совсем не можете обойтись без общения, сначала сделайте дело, а потом разговаривайте сколько хотите.

Козерог

Даже если вам очень захочется похвастаться перед коллегами результатами своего труда, повремените – кто-то из них может воспользоваться вашей откровенностью и присвоить ваше открытие себе.

Водолей

Звезды предостерегают от риска в финансовых делах, максимум, что вы можете позволить себе в этот день, – купить лотерейный билет, любые другие сделки, предполагающие вложение денег, под запретом.

Рыбы

Хорошее время для того, чтобы на время позабыть о работе и позаботиться о себе – сесть на диету, заняться спортом, посетить салон красоты, сменить имидж или просто отдохнуть.

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