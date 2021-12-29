Гороскоп на 30 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грубить

Гороскоп на 30 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грубить

Один из самых чистых и светлых дней в лунном месяце, во время которого табу является грубость и общение в позиции силы.

Обстоятельства будут благоприятствовать хорошему настроению, позитивному мышлению, мирному и спокойному разрешению конфликтов, что так важно накануне праздников. Последних лучше вообще избегать, но, если уж конфронтация произошла, не стоит доводить ее до критической точки – лучше пошутить и таким образом сгладить ситуацию.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 декабря для Овнов

Несмотря на желание отправиться на шопинг – купить подарки и сделать запасы к праздникам, лучше остаться дома – и деньги целее будут, и хорошее настроение, которое с утра будет отменным, никто не испортит.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 декабря для Тельцов

Необходимо воздержаться от злых слов и мыслей, даже если люди, которым они адресованы, того заслуживают: негатив быстро достигнет цели, но тут же вернется бумерангом – вряд ли это входит в ваши праздничные планы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 декабря для Близнецов

Не стоит участвовать в хитросплетениях интриг, которые плетут ваши коллеги друг против друга: сохраняйте нейтралитет – это позволит вам не испортить ни настроение, ни карму, ни предстоящие праздники.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 декабря для Раков

Смысл событий, произошедших сегодня, будет понятен только некоторое время спустя, поэтому не стоит торопиться с выводами, приписывая позитиву негативные качества – и наоборот.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 декабря для Львов

День благоприятен для обдумывания будущего и составления планов на ближайшее время – прежде всего финансовой направленности: удастся наметить пункты, которые помогут вам улучшить материальное положение.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 декабря для Дев

День, когда необходимо держать под контролем свои эмоции: если будете обижаться на каждое слово или шутку окружающих вас людей, потеряете массу энергии, которую крайне трудно будет восполнить.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 декабря для Весов

Не стоит торопиться с решениями, которых может потребовать от вас нынешний день: оценить все факторы за и против сегодня не удастся, поэтому лучше отложить важный шаг на начало нового года.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 декабря для Скорпионов

Любое дело, за которое вы возьметесь в этот день, обречено на успех, поэтому, несмотря на предпраздничное нежелание думать о работе, можно замахнуться даже на серьезные профессиональные проекты.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 декабря для Стрельцов

День желательно провести под знаком друзей: необходимо встретиться с ним – если, конечно, позволит эпидемическая обстановка – обсудить события уходящая года и поделиться планами на будущий.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 декабря для Козерогов

Несмотря на нерасполагающую в работе предпраздничную суету, вы можете получить предложение новой должности, на которое не стоит соглашаться сразу – необходимо обдумать все возможные "подводные камни".

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 декабря для Водолеев

Плохое настроение, которое может омрачить это время, наверняка испугается предпраздничных – новогодних и рождественских – хлопот, поэтому именно им стоит посвятить нынешний день.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 декабря для Рыб

Рекомендуется – разумеется, по возможности – провести этот день за городом: зимние пейзажи вкупе со свежим воздухом благотворно подействует как на самочувствие, так и на настроение.

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