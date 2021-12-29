Гороскоп на 30 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грубить

Один из самых чистых и светлых дней в лунном месяце, во время которого табу является грубость и общение в позиции силы.
Обстоятельства будут благоприятствовать хорошему настроению, позитивному мышлению, мирному и спокойному разрешению конфликтов, что так важно накануне праздников. Последних лучше вообще избегать, но, если уж конфронтация произошла, не стоит доводить ее до критической точки – лучше пошутить и таким образом сгладить ситуацию.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 30 декабря для Овнов
Несмотря на желание отправиться на шопинг – купить подарки и сделать запасы к праздникам, лучше остаться дома – и деньги целее будут, и хорошее настроение, которое с утра будет отменным, никто не испортит.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 30 декабря для Тельцов
Необходимо воздержаться от злых слов и мыслей, даже если люди, которым они адресованы, того заслуживают: негатив быстро достигнет цели, но тут же вернется бумерангом – вряд ли это входит в ваши праздничные планы.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 30 декабря для Близнецов
Не стоит участвовать в хитросплетениях интриг, которые плетут ваши коллеги друг против друга: сохраняйте нейтралитет – это позволит вам не испортить ни настроение, ни карму, ни предстоящие праздники.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 30 декабря для Раков
Смысл событий, произошедших сегодня, будет понятен только некоторое время спустя, поэтому не стоит торопиться с выводами, приписывая позитиву негативные качества – и наоборот.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 30 декабря для Львов
День благоприятен для обдумывания будущего и составления планов на ближайшее время – прежде всего финансовой направленности: удастся наметить пункты, которые помогут вам улучшить материальное положение.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 30 декабря для Дев
День, когда необходимо держать под контролем свои эмоции: если будете обижаться на каждое слово или шутку окружающих вас людей, потеряете массу энергии, которую крайне трудно будет восполнить.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 30 декабря для Весов
Не стоит торопиться с решениями, которых может потребовать от вас нынешний день: оценить все факторы за и против сегодня не удастся, поэтому лучше отложить важный шаг на начало нового года.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 30 декабря для Скорпионов
Любое дело, за которое вы возьметесь в этот день, обречено на успех, поэтому, несмотря на предпраздничное нежелание думать о работе, можно замахнуться даже на серьезные профессиональные проекты.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 30 декабря для Стрельцов
День желательно провести под знаком друзей: необходимо встретиться с ним – если, конечно, позволит эпидемическая обстановка – обсудить события уходящая года и поделиться планами на будущий.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 30 декабря для Козерогов
Несмотря на нерасполагающую в работе предпраздничную суету, вы можете получить предложение новой должности, на которое не стоит соглашаться сразу – необходимо обдумать все возможные "подводные камни".
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 30 декабря для Водолеев
Плохое настроение, которое может омрачить это время, наверняка испугается предпраздничных – новогодних и рождественских – хлопот, поэтому именно им стоит посвятить нынешний день.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 30 декабря для Рыб
Рекомендуется – разумеется, по возможности – провести этот день за городом: зимние пейзажи вкупе со свежим воздухом благотворно подействует как на самочувствие, так и на настроение.
Читайте также:
- Что будут значить наши сны на этой неделе с 27 декабря по 2 января и будут ли среди них вещие
- Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 27 декабря – 2 января: кому на что обратить внимание
- Любовный гороскоп на январь 2022 года
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 27 декабря – 2 января