Гороскоп на 30 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда важно не дать сбить себя с намеченного пути

Гороскоп на 30 декабря / © Credits

Не менее важно выполнять работу в зависимости от степени ее важности, чтобы не «утонуть» в мелких и незначительных, преимущественно бытовых, делах и проблемах.

В противном случае о профессиональных — и финансовых — прорывах придется забыть на довольно продолжительное время, ведь необходимая для них энергия будет потрачена впустую.

Овен

Не самый удачный день для важных финансовых операций: мелкие и незначительные пройдут удачно, а вот от крупных лучше отказаться — велика вероятность досадной ошибки и, как следствие, серьезных убытков.

Телец

Хороший результат дадут поездки любого — как профессионального, так и личного — рода: можно отправляться в командировки, путешествия и просто посещать родственников или друзей, живущих в другом городе.

Близнецы

Большим количеством энергии, отпущенной вам сверху в этот день, нужно распоряжаться разумно и — главное! — экономно: желательно распределить ее на несколько последующих дней, а не бездумно потратить за одни сутки.

Рак

Не стоит тратить время на решение проблем других, даже близких вам людей — как минимум они, с присущей им неблагодарностью, не оценят чужого самопожертвования, а как максимум — в своих неудачах обвинят вас.

Лев

Возникшую в делах паузу не имеет смысла заполнять искусственно, все равно толку от этого не будет, лучше воспользоваться освободившимся временем для отдыха или предпраздничных дел и хлопот.

Дева

Нападок со стороны окружающих вас людей в этот день можно не опасаться — к счастью, накануне праздника все они будут заняты собственными проблемами, так что времени на других у них просто не останется.

Весы

Можно заниматься делами, которые рассчитаны на длительную перспективу, быстрых результатов не ждите — несмотря на то, что в ближайшее время их не предвидится, нужно продолжать упорно работать на результат.

Скорпион

Люди, появившиеся в вашей жизни после длительной разлуки, могут составить протекцию в каком-то важном деле, главное — намекнуть им на необходимость помощи и без стеснения попользоваться их связями.

Стрелец

Девиз дня для представителей вашего знака — «что посеешь, то и пожнешь»: чем активнее и упорнее вы будете работать, тем более солидные дивиденды — как материальные, так и моральные — получите в результате.

Козерог

Несмотря на обязательные предпраздничные хлопоты, обходимо избегать физических перегрузок, к которым будут склонять обстоятельства этого дня, — они могут сказаться на самочувствии не лучшим образом.

Водолей

В этот день категорически запрещается «зарывать свой талант в землю», напротив, необходимо активно демонстрировать всем — и прежде всего начальству — как свои способности, так и результаты их применения.

Рыбы

От реализации новых проектов вам в этот день необходимо отказаться, зато можно — и нужно! — продолжать уже начатые, поскольку уже сегодня, после открывшегося второго дыхания, вы сможете выйти на финишную прямую.

