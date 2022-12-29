Гороскоп на 30 декабря для всех знаков Зодиака: день подведения итогов

День – и не зря он выпадает на финал года – благоприятен для подведения итогов, которые обязательно нужно сделать в канун перехода в год новый.

Не стоит закрывать глаза на свои ошибки: важно сделать из них – как, впрочем, и из своих достижений – правильные выводы, поэтому первых впредь удастся избежать, а вторые – приумножить. Также можно – и нужно – расставить точки над "и" в отношениях с близким человеком: кому-то пришло время расстаться, а кому-то – оформить их официально.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 декабря для Овнов

День желательно посвятить себе, очистившись перед наступлением нового календарного года – как в моральном, так и в физическом смысле: необходимо покаяться в своих грехах и сходить в баню или сауну.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 декабря для Тельцов

Какой бы сложной ни была работа, которую вам нужно будет сегодня выполнить, вы можете надеяться на действенную помощь со стороны коллег или друзей – вопрос удастся "закрыть" легко и быстро.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 декабря для Близнецов

Встреча с человеком из прошлого не будет нести особой смысловой нагрузки – вам просто удастся поговорить по душам и вспомнить приятные моменты, которые вы когда-то пережили вместе.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 декабря для Раков

Выгодное карьерное – и, как следствие, финансовое – предложение, которое вы можете получить в этот день, станет для вас своеобразным подарком "под елочку": не упустите шанс достичь профессиональных высот.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 декабря для Львов

В отношениях с любимым человеком стоит – хотя бы на сегодняшний день – перестать показывать свою самостоятельность и независимость: ему будет важно – и приятно – узнать, что он много для вас значит.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 декабря для Дев

Звезды советуют вам подумать о том, что – причем как в жизни, так и в профессиональной деятельности – мешает вам двигаться вперед: причины неудач станут видны вам как на ладони, а значит, исправить их будет легко.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 декабря для Весов

Звезды советуют вам подумать о том, что в своей жизни вы хотели бы изменить: возможно, именно сегодня можно сделать первый шаг на этом пути – в таком случае успех не заставит себя долго ждать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 декабря для Скорпионов

Почувствовав, что вам хочется сделать кому-то язвительное замечание, подумайте о том, как перевести его в шутку: человек, которого оно коснется, поймет, чем вы недовольны, но при этом не обидится, что важно для всех.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 декабря для Стрельцов

Решив помириться с близким человеком – любимым или другом – постарайтесь не вспоминать, по какой причине вы поссорились: так вы не наладите отношения, а выведете конфликт на новый уровень.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 декабря для Козерогов

Работа сегодня вряд ли будет успешной, поскольку может тормозиться по самым разным причинам, поэтому не стоит особо рассчитывать на то, что удастся достичь в ней серьезных достижений, поэтому лучше отдохнуть.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 декабря для Водолеев

Узнав о том, что кто-то из вашего окружения совершит – как вам покажется – предосудительный поступок, не торопитесь его за это осуждать: вы не знаете всех деталей случившегося, а значит, можете ошибиться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 декабря для Рыб

Оправляясь в магазины за новогодними подарками, руководствуйтесь принципом разумной экономии: помните, что потратить можно все, но нынешнее время не располагает к бездумному транжирству.

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