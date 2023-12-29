Гороскоп на 30 декабря для всех знаков Зодиака: день подведения итогов

День, одним из символов которого является зеркало, показывает нам, что в жизни нет ничего случайного – все предопределено нами самими.

В такие дни люди получают возможность посмотреть на себя – и свою жизнь – как будто бы со стороны, оценив свои поступки – как ошибки, та к и достижения. Символично, что эти лунные сутки выпадают на предпоследний день года, когда можно – и нужно – подводить его итоги. Анализ произошедшего за последние двенадцать месяцев поможет понять причинно-следственные связи былых событий и составить планы на будущее – как профессионального, так и личного характера.

Овен

Какой бы вопрос вы сегодня ни решали, рассчитывайте только на свои силы: окружающие вас люди, включая родных и друзей, будут слишком заняты своими делами, чтобы тратить время и силы на кого-то еще.

Телец

Не стоит приступать к реализации важных проектов, не сделав выводов из предыдущих действий, в противном случае вы обречены постоянно наступать на одни и те же грабли, да и выходной день для них не подходит.

Близнецы

День, когда в любых действиях, даже если речь идет о предпраздничных домашних хлопотах, необходима решительность и стремительность – только так можно будет сделать все, что запланировано.

Рак

Общаясь с малознакомыми людьми – особенно если они будут много вам обещать, ставьте под сомнение любые их высказывания – скорее всего, эти люди хотят использовать вас в корыстных целях.

Лев

Не стоит игнорировать сон, приснившийся вам нынешней ночью: в нем вполне может содержаться подсказка относительно того, как поступить в ситуации, в которую поставила вас жизнь.

Дева

Радикальных действий, даже если они будут касаться домашних дел, сегодня нужно избегать – результат может оказаться противоположным ожидаемому, поэтому лучше сосредоточиться на рутинной и неторопливой работе.

Весы

Желающих побольнее вас "укусить" сегодня будет предостаточно, но, поскольку их нападки будут свидетельствовать не о ваших, а об их проблемах, достаточно просто их игнорировать.

Скорпион

Часть нынешнего дня желательно посвятить планированию профессиональной деятельности, которой можно будет заняться уже в начале следующей недели: подготовка сделает вас увереннее в своих силах.

Стрелец

Не стоит заниматься несколькими делами одновременно, даже если речь будет идти о предпраздничных домашних хлопотах – в таком случае велика вероятность того, что вы ни одно из них не доведете до конца.

Козерог

С самого утра вас может одолеть лень – даже с учетом предпраздничного дня не стоит бороться с нежеланием что-либо делать, в противном случае вы можете встретить Новый год совершенно обессиленными.

Водолей

День желательно посвятить работе по дому: так вы не только подготовитесь к встрече Нового года, но и отвлечетесь от грустных мыслей, которые могут испортить вам настроение с самого утра.

Рыбы

Не стоит браться за решение задачи, если у вас есть хотя бы малейшее сомнение в том, что итог может быть положительным – лучше сосредоточиться на том, что заведомо завершится вашей победой.

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