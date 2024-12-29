Гороскоп на 30 декабря для всех знаков Зодиака: день темной и негативной энергетики

День темной и негативной энергетики, отрицательно влияющей на человеческую психику.

Нервное напряжение, которое будет накапливаться в течение всего дня, может негативно сказаться на работе и отношениях с другими людьми, что, в свою очередь, приведет к стрессу и пошатнувшемся психическому здоровью Лучшей защитой от разгулявшихся не на шутку сил зла станет огонь – достаточно просто зажечь свечи или камин и спокойно посидеть, глядя на пламя.

Овен

Выходя на улицу, избегайте мест массового скопления людей – слишком велика вероятность подхватить инфекционное заболевание, что перед праздником было бы, мягко говоря, нежелательно.

Телец

День – разумеется, по возможности – нужно провести в одиночестве: общение с другим – даже близкими и любимыми – людьми может привести к конфликту, о котором очень быстро придется пожалеть.

Близнецы

Сегодня – впрочем, как и всегда – не стоит отвечать грубостью на грубость и резкостью на резкость: даже будучи сильно задетыми, найдите в себе силы сдержаться и промолчать – нельзя умножать зло.

Рак

Причиной серьезного конфликта с близким человеком может стать любая – самая незначительная – мелочь, поэтому сегодня лучше максимально сократить общение с ним, сославшись на неотложные дела.

Лев

Любым другим занятиям необходимо предпочесть домашние хлопоты: жилье станет для вас Вселенной в миниатюре, и находя в нем порядок вы позаботитесь обо всем мироздании в целом.

Дева

Необходимо включить режим разумной экономии: слишком велик риск в предпраздничном ажиотаже потратить крупную сумму денег или купить очень дорогую, но совершенно бесполезную и не нужную вам вещь.

Весы

Избавиться от плохого настроения – вплоть до депрессии – поможет физическая нагрузка: предпраздничный день идеально подойдет для генеральной уборки и наведения в доме идеальной чистоты и порядка.

Скорпион

Держать себя в руках сегодня важно. как никогда – повышенная эмоциональность чревата нервным срывом, что не только отразится на душевном состоянии, но и рассорит с близкими людьми.

Стрелец

Возможно обострение хронических заболеваний: избежать или минимизировать его можно будет, вспомнив о рекомендациях лечащего врача и начав – хоть и с опозданием – им следовать.

Козерог

Желательно максимально ограничить общение с окружающими, даже если речь идет о родственниках: уровень космической агрессивности будет настолько велик, что может надолго испортить моральный климат в семье.

Водолей

В этот день необходимо отказаться от любых финансовых операций – одна ошибка в цифрах, указанных в квитанции, и деньги уйдут на чужой счет, а, чтобы вернуть их обратно придется потрудиться.

Рыбы

Усталость и упадок сил, которые накроют вас с самого утра, уже после обеда может трансформироваться в раздражительность и даже агрессию, поэтому обязательно нужно найти время для отдыха.

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