Гороскоп на 30 июля для всех знаков Зодиака: день, когда энергия дня будет подталкивать к решительным действиям

Мощная энергия дня будет подталкивать к решительным действиям: если учесть, что на календаре выходной, речь пойдет об активном отдыхе.

Тем, кто все-таки решит поработать, важно помнить: любые начатые сегодня проекты обречены на успех только в том случае, если они будут направлены не на разрушение, а на созидание. Почувствовав необходимость в общении с человеком, которого давно не видели, обязательно нужно написать или позвонить ему – скорее всего, он ждет этого шага навстречу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 июля для Овнов

День, учитывая его выходной статус, не только можно, но и нужно посвятить работе над своим имиджем: возможно, в него давно пора внести некоторые изменения, которые усовершенствуют ваш облик.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 июля для Тельцов

Не стоит общаться с людьми, которые относятся к вам недоброжелательно: проку от таких разговоров будет мало, а вот настроение всерьез испортится, что негативно скажется на вашем воскресном времяпрепровождении.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 июля для Близнецов

Нежелательно резко высказываться в адрес окружающих вас людей, даже если они будут заслуживать такой реакции: будьте снисходительны к тем, кто по какой-то причине не сможет держать себя в руках.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 июля для Раков

Рисковать в этот день можно только небольшими суммами: так, купить лотерейный билет, который может принести выигрыш, можно, а вот играть на деньги – например, в карты – нежелательно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 июля для Львов

Время благоприятно для общения с близкими людьми – благо, на календаре выходной, поэтому можно отправляться в гости к родственникам или приглашать их к себе: вам удастся отдохнуть душой.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 июля для Дев

Не самый лучший день для алкоголя, даже если речь идет о минимальных дозах: под его влиянием вы можете потерять над собой контроль и сказать или сделать тог, о чем впоследствии будете жалеть.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 июля для Весов

Можно обдумывать рассчитанные на перспективу финансовые операции, которые уже завтра желательно начать воплощать в жизнь: с большой долей вероятности можно сказать, что они окажутся успешными.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 июля для Скорпионов

Сегодня, несмотря на воскресенье, можно отправляться в поездки – особенно это касается командировок: приехав к вечеру на место назначения, вы, отдохнув, уже завтра сможете приступить к работе.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 июля для Стрельцов

Тем из вас, кто хочет чего-то достичь в профессиональном смысле, стоит забыть о том, что на календаре выходной, и с головой окунуться в работу – только в таком случае удастся достичь поставленной цели.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 июля для Козерогов

Вам сегодня рисковать категорически воспрещается, причем, касается запрет не финансовых вопросов, а осторожности – например, нежелательно перебегать улицу в неположенном месте.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 июля для Водолеев

Звезды советуют вам возобновить старые связи – уже завтра, в начале рабочей недели они могут вам понадобиться: проект, над которым вам предстоит работать, в одиночку не потянуть.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 июля для Рыб

Главное в этот день – верить в себя и свои силы, без этих качеств вы не сможете осуществить даже самое элементарное действие, не говоря уже о более серьезных поступках, так что желательно «подкачать» самооценку.

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