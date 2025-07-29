Гороскоп на 30 июля для всех знаков Зодиака: день, когда никому нельзя отказывать в помощи

Гороскоп на 30 июля / © ТСН

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В это время никому нельзя отказывать в помощи, даже если о ней попросят совершенно незнакомые люди — оставшись глухим к чужим проблемам, можно нарушить благостную и гармоничную энергетику дня и привлечь к себе негатив, который нам совсем не нужен.

В этот день также категорически воспрещается обманывать, даже если покажется, что «ложь во спасение» принесет благо тому, кому она предназначена.

Овен

День подходит для занятий благотворительностью: добро, которое вы сделаете сегодня для других людей, окажется выгодным — оно обязательно в скором времени вернется к вам в еще большем количестве.

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Телец

Если у вас есть перспективные идеи, которые можно предложить начальству, лучшего времени не найти — сегодня оно не только с готовностью выслушает, но и поддержит вас — как морально, так и финансово.

Близнецы

Даже если в прошлом человек всерьез обидел вас, не стоит поддаваться острому желанию ему отомстить — стремление, как говорят в народе, вырыть кому-то из окружающих яму, еще никого до добра не доводило.

Рак

Нежелательно прятаться от окружающего мира и живущих в нем людей мира в «скорлупе» своей раковины — необходимо, даже если это придется сделать через силу, выйти «в люди» и как можно больше с ними общаться.

Лев

Категорически не рекомендуется желать кому-либо зла — не только вслух, но и про себя: любое проклятие, даже высказанное сгоряча, вскоре обязательно вернется к тому, кто — нарочно или нечаянно — его выскажет.

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Дева

Можно ставить перед собой самые смелые цели: благодаря энергии, которая будет переполнять представителей вашего знака с самого утра, вы сможете успеть не только выполнить, но и перевыполнить свой рабочий план.

Весы

Общаясь с близкими людьми, используйте все свойственные вам от природы дипломатические качества, в противном случае вы легко можете разрушить важные для вас отношения, которые выстраивались годами.

Скорпион

Успеть сделать все запланированное на этот день можно будет только в том случае, если не станете отвлекаться на занятия, которые не имеют первостепенного значения — например, телефонные разговоры.

Стрелец

Не спешите обещать то, что вы — и это будет понятно изначально — не сможете выполнить: как правило, репутацию ненадежного человека очень легко заслужить и впоследствии крайне трудно опровергнуть.

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Козерог

В этот благословенный в финансовом отношении день вы будете притягивать деньги с силой магнита, поэтому смело можно начинать сбор спонсорских средств для реализации дорогостоящего проекта.

Водолей

Даже если кто-то из окружающих приложит максимум усилий, чтобы вывести вас из себя, нельзя грубить и уж тем более оскорблять этого человека, — последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Рыбы

Перед красноречием, которым вы будете наделены звездами в этот день, не сможет устоять ни один — даже самый упрямый и несговорчивый — собеседник, включая ваше непосредственное начальство.

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