Гороскоп на 30 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно веселиться

Клематис

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В это время можно устраивать праздники, но только те, которые окажутся уместными в нынешней ситуации и, что особенно важно, не подразумевают массового скопления людей.

Не только можно, но и нужно проводить свадьбы и венчания: считается, что те, кто пройдет обряд в этот день, будут жить долго и счастливо. Удача будет сопутствовать тем, кто не только излучает радость самостоятельно, но и делится ею с другим.

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Овен

Начинать работу над новым и важным проектом следует только после долгой и тщательной подготовки — импровизация и экспромты в это время не пройдут, тем более что с наскока ничего осуществить не удастся.

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Телец

Хорошее настроение необходимо поддерживать любыми способами, но лучше всего подойдет общение с любимыми людьми, родственниками или друзьями, тем более, что у них, похоже, есть для вас хорошая новость.

Близнецы

В любой ситуации важно обходиться своим умом, не спрашивая мнения и, тем более, совета у окружающих: они не обладают всей необходимой информацией, поэтому вряд ли могут посоветовать что-нибудь дельное.

Рак

Потакание своим слабостям — особенно это касается нездорового питания и вредных привычек — не самым лучшим образом может отразиться на вашем здоровье и самочувствии, так что очень важно держать себя в руках.

Лев

Сложатся благоприятные условия для деловых переговоров: ваши партнеры будут готовы пойти вам навстречу даже в самых сложных и трудноразрешимых вопросах — нужно воспользоваться удачным моментом.

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Дева

День благоприятен для новых начинаний, особенно это коснется людей, чья работа так или иначе связана с творчеством, но креатив принесет пользу представителям всех — даже сугубо технических — профессий.

Весы

Приступая к реализации нового — масштабного — плана, важно грамотно рассчитать не только тактику и стратегию достижения поставленной цели, но и собственные силы — их должно хватить на весь рабочий период.

Скорпион

Сегодня можно устроить себе небольшой, но приятный праздник: это может быть поход по магазинам, поездка на дачу и даже небольшую вечеринку для друзей — за последнее время вы успели по ним соскучиться.

Стрелец

Перепадам настроения, которые могут одолеть вас в это время, необходимо противопоставить силу воли и характер, которыми вы наделены от природы — не дайте «эмоциональным качелям» выбить вас из душевного равновесия.

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Козерог

День, когда не стоит, как говорят в таких случаях, ждать милости от природы: за воплощение в жизнь давней мечты необходимо браться самостоятельно и двигаться к цели, несмотря ни на какие препоны.

Водолей

Быть максимально острожными при обращении с бытовыми электроприборами нужно всегда, но сейчас — особенно: беспечность в этом смысле может привести к нежелательным — травматическим — последствиям.

Рыбы

Можно подписывать важные деловые договора и заключать серьезные финансовые сделки, как, впрочем, и совершать любые другие операции материального характера — все они обещают быть успешными.

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