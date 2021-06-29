Гороскоп на 30 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно обращать внимание на знаки судьбы

Гороскоп на 30 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно обращать внимание на знаки судьбы

День, когда необходимо обращать внимание на любые знаки, которые будет посылать судьба – один из них предскажет развитие грядущих событий.

Нежелательно уезжать далеко от дома, еще лучше – остаться в родных стенах. Сосредоточившись на своем внутреннем мире, удастся проанализировать совершенные в последнее время ошибки и наметить пути и исправления. Время также идеально подходит для свершения поступка, который давно был запланирован, но по какой-то причине ждал своего часа.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 30 июня для Овнов

Не рекомендуется верить на слово даже самым близким людям: по какой-то – возможно, не зависящей от них – причине они могут ввести вас в заблуждение, сами того не желая.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 30 июня для Тельцов

Нельзя никого обманывать, даже если вам будет казаться, что ложь прозвучит во спасение: она в конце концов обнаружится, а вы попадете в крайне неприятное положение.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 30 июня для Близнецов

Не стоит обращать внимания на недоброжелателей и завистников, которые могут активизироваться в это время: в конце концов, негативные эмоции, которые они испытывают по отношению к вам, их, а не ваши проблемы.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 30 июня для Раков

Запланированные на этот день серьезные профессиональные дела лучше отложить – только зря потратите время и силы, нужно сосредоточиться на подтягивании оставшихся "хвостов".

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 30 июня для Львов

Сегодня нежелательно отказаться от оформления важных документов – как профессиональных, так и на владение недвижимостью: даже малейшей ошибки или опечатки будет достаточно, чтобы он стал недействительным.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 30 июня для Дев

День неблагоприятен для романтических свиданий: вместо приятного времяпрепровождения – с большой долей вероятности – можно получить ссору, которая затянется надолго.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 30 июня для Весов

Необходимо пополнить организм энергией, в которой он в последнее время отчаянно нуждается. Можно – и нужно – прогуляться на свежем воздухе, позагорать, поиграть в активные игры.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 30 июня для Скорпионов

Не стоит верить комплиментам, которыми будут буквально забрасывать вас представители противоположного пола: и дело не в том, что вы их не заслуживаете – просто цели у льстецов будут корыстными.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 30 июня для Стрельцов

Лень и апатию, которые могут ощущаться с самого утра, необходимо преодолевать даже через силу – из-за них можно упустить возможность воплотить в жизнь проект своей мечты.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 30 июня для Козерогов

Сегодня – как, впрочем, и всегда – нельзя использовать других людей в своих целях: такой – корыстный – подход к окружающим не лучшим образом скажется на вашей собственной жизни.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 30 июня для Водолеев

Взаимопонимания с окружающими людьми, даже если это не коллеги или начальство, а соседи или просто прохожие, достичь не удастся, так что не стоит и пытаться – лучше провести день в одиночестве.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 30 июня для Рыб

Важно обратить внимание на то, что будет раздражать вас в других людях – именно эти качества вы на подсознательном уровне не принимаете в самих себе, но не можете – или не хотите – в этом признаться.

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