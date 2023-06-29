Гороскоп на 30 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно заниматься тем, что приносит удовольствие

День, когда можно сделать многое, если "подпитаться" позитивной энергией от окружающего пространства.

Для этого необходимо заниматься тем, что приносит удовольствие: любимой работой или творчеством, общаться с друзьями, маленькими детьми – как своими, так и чужими – и животными. Высвободившуюся в результате энергию можно пустить на осуществление важных профессиональных проектов – они окажутся на редкость удачными.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 июня для Овнов

Подумайте о том, чего хотите достичь: действительно ли это ваше собственное желание или оно навязано вам другими людьми, а возможно, и средствами массовой информации: стоит ли к ним стремиться?

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 июня для Тельцов

Важное жизненное или профессиональное решение, которое давно назрело, не стоит откладывать и дальше – пришла пора, не смущаясь тем, что на календаре финал недели, принять его – оно окажется успешным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 июня для Близнецов

От насыщенной и бурной профессиональной жизни необходимо отдыхать в домашнем кругу, что и советуют вам сегодня сделать звезды, благо, на календаре пятница, а там и выходные подтянутся.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 июня для Раков

Представители вашего знака часто ставят чужие интересы выше своих, но сегодня им необходимо поступить с точностью до наоборот: доля здорового эгоизма пойдет на пользу не только вам, но и вашей семье.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 июня для Львов

Сегодня в поведении другого человека вы, как в зеркале, увидите себя со стороны, и, возможно, впечатление окажется не лучшим, а значит, нужно подумать о том, как его исправить.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 июня для Дев

Пора отпустить прошлое, которое имеет над вами огромную силу, именно оно мешает вам жить полноценной жизнью и двигаться вперед – без навязчивых воспоминаний жить будет гораздо легче.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 июня для Весов

Навязывать кому-то из окружающих свою точку зрения – занятие неблагодарное, все равно вам это не удастся, поэтому оставьте каждому право заблуждаться в меру своих способностей.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 июня для Скорпионов

Вы можете испытать ощущение дежавю, когда покажется, что нечто подобное с вами уже случалось: не игнорируйте его – есть вероятность, что оно натолкнет вас на важные мысли относительно нынешнего дня.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 июня для Стрельцов

Общественное мнение, которое представители вашего знака откровенно игнорирует, сегодня может оказаться для вас полезным: прислушайтесь к тому, что будут говорить о вас окружающие, и сделайте из их слов выводы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 июня для Козерогов

Нынешний день благоприятен для занятия, которым вы чаще всего пренебрегаете: посвятите хотя бы немного времени творчеству – оно позволит вам не только получить удовольствие, но и отдохнуть.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 июня для Водолеев

Пополнить запасы жизненной энергии поможет любимое занятие, на которое у вас – в силу занятости на основном месте работы – как правило, не хватает времени, сегодня же вам удастся выкроить пару часов.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 июня для Рыб

Лучший способ усугубить уже существующий конфликт – продолжать общение с человеком, с которым находитесь в ссоре, поэтому постарайтесь – разумеется, на время – дистанцироваться от него.

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