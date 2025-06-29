Гороскоп на 30 июня для всех знаков Зодиака: день, когда у нас обострится интуиция

Гороскоп на 30 июня

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Новая неделя начинается с довольно спокойного времени, не требующего серьезных решений и энергичных поступков, желательно провести его в тишине и покое.

Если же такой возможности по понятным причинам не будет, нужно свести общение к самым необходимым моментам, отклонив необязательные разговоры и споры. У многих из нас обострится интуиция, появится склонность к ясновидению и предсказаниям.

Овен

Удачными будут любые профессиональные дела, но все-таки от реализации новых проектов лучше отказаться, сосредоточившись на старых «хвостах», которые вы по какой-то причине пока не довели до ума.

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Телец

Не стоит грубить окружающим, нарываясь таким образом на неприятности: несмотря на вашу солидную весовую категорию — в моральном смысле этого слова — вы рискуете получить резкий и серьезный отпор.

Близнецы

Лучшее времяпрепровождение для вас в этот день — пребывание в одиночестве, тишине и покое: наедине с собой вы сможете сосредоточиться и выбрать правильную линию поведения на ближайшее будущее.

Рак

Есть вероятность того, что вам сделают предложение, от которого, как принято говорить в фильмах про мафию, нельзя отказаться: новая перспективная должность — это именно то, о чем вы мечтали.

Лев

Несмотря на понедельник, при малейшей возможности стоит посвятить этот день — или хотя бы вторую его половину — отдыху: в последнее время вы много и напряженно работали, так что немного релакса не помешает.

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Дева

Получить ответ на важный вопрос можно будет, задав его собственному подсознанию, — главное, дать ему время для того, чтобы все тщательно проанализировать и выдать правильный вариант решения.

Весы

Будьте внимательны к любым фактам, о которых узнаете в этот день, даже если на первый взгляд они покажутся вам незначительными: помните, что нашей в жизни мелочей не бывает — любой из них может вам пригодиться.

Скорпион

Звезды обещают вам успех в работе, поэтому можете смело брать за любой — даже самый сложный — профессиональный проект, его удастся грамотно начать, вовремя завершить и = что немаловажно — хорошо на нем заработать.

Стрелец

Несмотря на искреннее желание помочь окружающим, не торопитесь жертвовать своим временем ради чужой выгоды — такая однобокая благотворительность может стать для вас плохой приметой.

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Козерог

Проявив себя с хорошей стороны на работе, вы привлечете внимание начальства, которое, в свою очередь, оценит вас по достоинству и, возможно, повысит вас в должности, а заодно и прибавит зарплату.

Водолей

Внимательно слушайте все, что будут говорить окружающие вас люди, но сами при этом помалкивайте: неожиданно для себя вы можете узнать нечто, что поможет вам сориентироваться в важной жизненной ситуации.

Рыбы

Появление человека из прошлого будет послано вам не только для того, чтобы хорошо провести время за общими воспоминаниями — у этой встречи есть и другая цель, которая станет понятна вам позже.

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