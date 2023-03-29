Гороскоп на 30 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно начинать новые проекты

День благоприятен для начала новых проектов – повезет тем, кто не побоится взяться даже за самое сложное дело.

Приоритетными в этом перечне являются любые земные занятия – в прямом смысле этого слова: можно приступать к строительству загородных домов и дач, ремонту, уборке в квартире и на загородном участке, высадке рассады и растений в открытый грунт – если, конечно, позволит погода. Не стоит забывать и об окружающих людях – особенно тех, кто нуждается в помощи: благодарность от Вселенной не заставит себя долго ждать.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 марта для Овнов

Хорошее настроение, сопутствующее вам с раннего утра, уже к обеду может начать угасать – постарайтесь удержать его любыми доступными вам способами, не позволяйте людям и обстоятельствам испортить его.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 марта для Тельцов

Дар красноречия и убедительности, которым наградят вас сегодня звезды, позволит склонить на свою сторону любого – даже самого упрямого и несговорчивого – собеседника, воспользуйтесь им.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 марта для Близнецов

Велика вероятность столкнуться с незнакомым человеком, который попробует – при помощи разнообразных манипуляций – заставить вас действовать в своих интересах, не стоит идти у него на поводу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 марта для Раков

Худшим вашим недостатком, который может проявиться в этот день, станет неблагодарность: старайтесь благодарить всех, кто поможет вам в той или иной ситуации, начиная с коллег и друзей и заканчивая звездами.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 марта для Львов

Свободное от работы время, которое выпадет вам сегодня, желательно провести со своей семьей: сегодня – по самым разным причинам – они будут особенно нуждаться в вашей любви и внимании.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 марта для Дев

К принятию важных решений необходимо подходить с максимальной серьезностью: сначала нужно все обдумать и просчитать и только потом делать шаг, который повлечет за собой значительные последствия.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 марта для Весов

Сегодня к вам часто будут обращаться за советом или содействием: прежде чем кому-то что-то порекомендовать, подумайте о том, не обвинят ли вас в неприятностях, которые могут в результате последовать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 марта для Скорпионов

В отношениях с близким человеком может возникнуть "трещина", которую необходимо "зацементировать" без промедления, не дожидаясь, пока условная "чашка" треснет так, что ее уже нельзя будет "склеить".

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 марта для Стрельцов

Несмотря на неотложные дела, постарайтесь, тем не мене, найти время для отдыха: помните, что физические силы – даже у таких активных людей, как вы – не безграничны, время от времени их необходимо восстанавливать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 марта для Козерогов

Как бы вы ни были заняты, не упускайте возможности помочь тому, кто вас об этом попросит: вам такие действия, скорее всего, ничего не будут стоить, а человеку вернут устойчивое жизненное положение и веру в людей.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 марта для Водолеев

Проблему, досаждающую вам длительное время, удастся решить неожиданно легко, главное, довериться своей интуиции и действовать в полном соответствии с ее ценными "указаниями".

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 марта для Рыб

При малейшей возможности день, несмотря на его будний статус, необходимо провести дома: там найдутся дела, которые сегодня необходимо завершить, в противном случае они еще долго будут вам досаждать.

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