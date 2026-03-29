Гороскоп на 30 марта для всех знаков Зодиака: день, который звезды считают временем добрых дел

Разумеется, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, желательно всегда, но именно сегодня благотворительность опадает в общий поток позитивной энергии, которая делает наш мир — и жзнь людей — лучше.

Главное, не думать о том, какую выгоду мы в результате можем получить от своей филантропии — в таком случае она потеряет свой смысл, а, значит, станет никому не нужной.

Овен

Не стоит выдавать желаемое за действительное только ради того, чтобы произвести впечатление на окружающих вас людей: обман очень быстро обнаружится, и не только не добавит вам авторитета, но и пошатнет его.

Телец

Думать о том, что говоришь, важно всегда, но сегодня неосмотрительность в этом отношении может обойтись особенно дорого: не стоит впоследствии удивляться чужой реакции и уверять, что вас не так поняли.

Близнецы

Чтобы не стать жертвой мошенников, которые активизируются в этот день, необходимо оказывать помощь только тем, кто в ней действительно нуждается, что же до остальных, то им необходимо научиться отказывать.

Рак

Энергию, которой в это время не будет недостатка, нужно, тем не менее, использовать грамотно и экономно, в противном случае она будет растрачена по мелочам, а вот достичь поставленной цели так и не удастся.

Лев

Предстаивтелям вашего знака не стоит бояться показаться слабыми, продемонстрировать лучшие качества своей души: доброту, искренность, благородство характера — напротив, для их проявления понадобится сила.

Дева

День, когда близких людей, как ни странно это прозвучит, необходимо держать на расстоянии, не допуская чересчур близкого контакта — в таком случае слишком велик риск конфликта, выйти из которого будет непросто.

Весы

Постарайтесь не раздражаться по пустякам, какой бы сферы вашей жизни — рабочей или личной — они ни касались: вы не получите ничего, кроме потраченных даров нервов, исправить все равно ничего не удастся.

Скорпион

По отношению к тем, кто, как вам кажется, перешел психологическую границу и задел вас за живое, стоит проявить великодушие и снисходительность — такое поведение обязательно вам зачтется.

Стрелец

Не стоит всерьез обижаться на близких людей, которые, возможно, будут чересчур резки по отношению к вам: их поведение будет продиктовано благими намерениями — они просто хотят удержать вас от серьезной ошибки.

Козерог

Приобретая подарок для кого-то из близких, ориентируйтесь не на собственный вкус, а на то, что любит тот, кому вы собираетесь его презентовать — очень важно учесть его вкусы и интересы.

Водолей

День, когда представителям вашего знака — несмотря на понедельник — желательно посвятить отдыху, но не пассивному, а деятельному: желательно знаться тем, кто приносит удовольствие — например, своему хобби.

Рыбы

Несмотря на плотный рабочий график, не стоит пытаться успеть везде — необходимо выбрать приоритетный проект и действовать исключительно в этом направлении, отставив — на время — дела, которые могут подождать.

