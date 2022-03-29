Гороскоп на 30 марта для всех знаков Зодиака: день позитивной энергетики

Гороскоп на 30 марта для всех знаков Зодиака: день позитивной энергетики

День позитивной энергетики, которая, несмотря на всю свою благость, так тонка, что нуждается в бережном к ней отношении.

Необходимо отказаться от дурных дел, злых слов и даже недобрых мыслей – они негативным образом отразятся прежде всего на тех, от кого исходят. Можно и нужно работать на земле: пахать, сажать растения (лучше всего – деревья) и цветы, облагораживать территорию вокруг дома. А вот от серьезных покупок сегодня лучше отказаться – они могут оказаться пустой тратой денег.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 марта для Овнов

Даже нуждаясь в деньгах, не стоит принимать участие в рискованных мероприятиях, обещающих быструю и легкую прибыль: вскоре вы получите средства из более надежного и безопасного источника.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 марта для Тельцов

В любых финансовых операциях, даже если речь будет идти о покупке продуктов, важна тщательная подготовка и продуманность любой траты, в противном случае о них придется пожалеть.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 марта для Близнецов

О каждом своем слове и – особенно! – шутке сегодня надо десять раз подумать и только потом произносить их вслух: слишком велика вероятность обидеть ни в чем не виноватого перед вами человека.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 марта для Раков

Раздражительность никогда не была к лицу представителям вашего знака, сегодня же она будет особенно мешать, делая вас крайне неприятными в общении – не стоит до этого доводить.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 марта для Львов

День благоприятен для подписания важных документов, в том числе и финансового свойства, правда, это не значит, что ставить свою визу можно наспех – необходимо перед этим внимательно прочитать текст.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 марта для Дев

Даже находясь в состоянии крайнего раздражения, не спешите обрушивать свой гнев – даже если он праведный – на окружающих вас людей: скорее всего, впоследствии вы будете испытывать стыд за свое поведение.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 марта для Весов

Отношения с близким человеком станут чересчур уязвимыми – разрушить их будет легче, чем сохранить, поэтому необходимо исключить все, что может ранить вторую половинку – особенно злые и грубые слова в ее адрес.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 марта для Скорпионов

День идеально подходит для проведения деловых переговоров, поэтому если вам нужно достичь договоренности со своими партнерами, не теряйте времени – назначайте встречу на сегодня.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 марта для Стрельцов

Хорошее время для операций с недвижимостью: почему бы вам, например, не приобрести домик в селе, в котором можно будет переждать трудные времена, а там, возможно, и привыкнете к пасторальной жизни.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 марта для Козерогов

Неожиданной – а потому особенно приятной – прибылью, которая вероятная в этот день, необходимо грамотно распорядиться, купив то, что вам действительно нужно в нынешние времена.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 марта для Водолеев

Главная ценность сегодня – общение с окружающими вас людьми, оно подарит хорошее настроение и настроит вас на позитивный лад, что в такие времена, как нынешние, крайне важно для любого человека.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 марта для Рыб

Постарайтесь максимально абстрагироваться от негатива, который сегодня может осложнить вашу жизнь – тем не менее, если вам удастся избежать ссор и конфликтов, вы сохраните важный сегодня душевный покой.

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