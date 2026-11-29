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Гороскоп на 30 ноября — 1 декабря для всех знаков Зодиака: дни, когда важно быть максимально корректными
22-й лунный день, который продлится двое календарных суток, это время, когда все мы становимся очень ранимыми и обидчивыми.
Самое незначительно замечание, замечания, которое выскажет нам кто-то из окружающих, внезапно покажется нам резким и приведет к серьезному скандалу.
Важно быть максимально корректными по отношению к другим, чтобы по неосторожности не задеть и, как следствие, не обидеть и не оскорбить их. Необходимо также держать в руках себя, не принимая близко к сердцу чужие слова: скорее всего, они будут сказаны без злого умысла — просто по неосторожности.
Овен
Нынешние дни располагают не только к работе, но и к отдыху: сейчас очень важно расслабиться и восстановить потраченные за последнее время силы: в ближайшее время они вам обязательно вам понадобятся.
Телец
Время благоприятно для анализа своих предыдущих профессиональных достижений: если вам кажется, что вы зашли в рабочий тупик, продумайте причины выхода из него и оптимизации последующих действий.
Близнецы
Добрые дела, направленные на помощь тем, кто в ней действительно нуждается, очень быстро вернутся к вам сторицей, поэтому не стоит с ними медлить, даже если вы считаете, что никто не станет вас благодарить.
Рак
Не стоит — по многолетней присущей вам привычке — настраивать себя на негатив: сила нашего подсознания настолько велика, что легко можно будет ухудшить, а не улучшить свою нынешнюю житейскую ситуацию.
Лев
Время, когда можно начинать — или хотя бы готовиться к реализации — работу над новым профессиональным проектом, рассчитанным на продолжительный временной промежуток, который потребует много сил.
Дева
К человеку, который обидел вас некоторое время назад, но теперь понял, что был неправ, важно отнестись с пониманием: скорее всего, он искренен в своих побуждениях, поэтому важно дать второй шанс и ему, и вашим отношениям.
Весы
Нельзя — как бы вам того ни хотелось — помогать другому человеку против его воли, иначе вам на собственном опыте придется узнать смысл крылатого выражения о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад.
Скорпион
Можно — и нужно — проводить операции с недвижимостью, как покупая, так и продавая ее: и в первом, и во втором случае условия для важной сделки, скорее всего, окажутся максимально выгодными и выигрышными.
Стрелец
В это время — как в никакое другое — родные и близкие люди будут нуждаться в вашей заботе и внимание, поэтому желательно провести время рядом с ними и оказать им ту помощь, в которой они будут нуждаться.
Козерог
За что бы вы сегодня не взялись — за хобби, творчество, бытовые хлопоты или профессиональные занятия — постарайтесь сделать все на «отлично», только в таком случае вы будете удовлетворены своей работой на все сто.
Водолей
День благоприятен для преобразований в доме или квартире: можно начинать ремонт или хотя бы готовиться к нему, а также передвигать мебель или украшать комнаты ьолко что приобретенными безделушками.
Рыбы
Сегодня звезды советуют вам хотя бы попробовать вести здоровый образ жизни: возможно, его правила вам так понравятся, что вы решите перейти от интересного, н необязательного эксперимента к постоянной основе жизни.
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