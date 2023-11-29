Гороскоп на 30 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда большинством овладевает апатия

Не самый приятный день лунного гороскопа, когда большинством людей овладевает апатия и нежелание что-либо делать.

Причиной тому – внешний негатив, который оказывает сильное влияние на наше настроение и, как следствие, работоспособность. События нынешнего дня – как позитивные, так и негативные – являются результатом того, что сделали – и даже думали – в предыдущий период времени, так что искать виноватых вокруг не стоит – необходимо спрашивать с себя.

Овен

Слова недоброжелательно настроенных против представителей знака людей необходимо – разумеется, по возможности – пропустить мимо ушей: дайте людям возможности на себе прочувствовать силу своей злобы.

Телец

День благоприятен для того, чтобы платить по счетам: имеются в виду не только финансовые обязательства – коммунальных и кредитных платежей, но о моральных долгах – например, обязательствах перед близкими.

Близнецы

Не стоит брать на себя чужую работу: если кто-то из коллег захочет «навесить» на вас свои обязанности, под благовидным предлогом откажитесь от такого «благодеяния» – занимайтесь своими делами.

Рак

Поставив перед собой цель – прежде всего, профессионального характера, идите к ней, невзирая на препятствия: от вашей уверенности в себе и своих силах они рассыплются сами собой.

Лев

Близких людей нельзя обманывать в любой день, но сегодня ложь особенно нежелательна: ложь довольно быстро обнаружится, что всерьез осложнит отношения, которыми вы очень дорожите.

Дева

Постарайтесь пополнить запас энергии, недостаток которой вы сегодня можете ощутить: лучше всего, найти время для занятия любимым делом, но не стоит забывать о о прогулке – свежий воздух поднимет настроение.

Весы

Любое решительное действие – прежде всего, профессионального характера – должно быть хорошо обдумано, в противном случае не стоит к ним и приступать, все равно успеха добиться не удастся.

Скорпион

Не стоит скупить на добрые слова и хорошие поступки – сегодня они окажутся для вас не только благородными, но и полезными: когда вам самим понадобится помощь, она обязательно придет.

Стрелец

Прежде чем приступить к реализации нового проекта, хорошо подумайте о том, какой результат вы в итоге хотите получить, в противном случае вас может ожидать «сюрприз», на который вы не рассчитывали.

Козерог

Далеко не все средства хороши для достижения цели, особенно если это касается вашей личной жизни – постарайтесь не делать того, о чем вы впоследствии сможете пожалеть.

Водолей

Услышав сплетни о близком вам человеке, не спешите с их опровержением: вы и так знаете, что он ни в чем не виноват, а те, кто разносят эти слухи, все равно вам не поверят: не стоит даром терять время и силы.

Рыбы

Общение с окружающими сегодня вместо пользы или удовольствия принесет сплошной негатив, поэтому желательно провести день в одиночестве – лучше всего, не выходя из дома и не снимая трубку телефона.

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