Гороскоп на 30 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нас ждут качели настроения

Гороскоп на 30 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нас ждут качели настроения

Неоднозначный с энергетической точки зрения день, в течение которого можно столкнуться с всплесками разнонаправленных эмоций.

Настроенческие качели – от эйфории к отчаянию и обратно – могут всерьез измотать даже психически уравновешенного человека, не говоря уже о тех, кто склонен к крайностям в поведении.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 ноября для Овнов

Постарайтесь свести до минимума любую, даже незначительную, физическую нагрузку – во избежание травмы не стоит заниматься спортом, поднимать тяжести и даже просто делать резкие движения.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 ноября для Тельцов

Решение важных вопросов, даже если вам будет казаться, что они требуют немедленного и безотлагательного вмешательства, лучше отложить – на самом деле они вполне могут подождать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 ноября для Близнецов

Перепады настроения, свойственные вам в этот день, сделают вашу и без того неоднозначную – двойственную – натуру сложной вдвойне – чтобы не рассориться с окружающими, нужно свести общение с ними к минимуму.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 ноября для Раков

Залог успеха в этот день – прямолинейное движение к цели, которую вы себе наметили: метание из стороны в сторону и уж тем более любимая вами тактика "шаг вперед и два назад" ожидаемого результата не дадут.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 ноября для Львов

Любые цели – как профессиональные, так и личные – в этот день достигаются только честным путем – обман и подтасовка фактов, возможно, и позволят добиться своего, но со временем правда все равно выйдет наружу.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 ноября для Дев

Пополнить запас иссякшей к этому времени созидательной энергии, можно общаясь с теми, у кого она всегда содержится в избытке, – прежде всего маленькими детьми и забавными домашними животными.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 ноября для Весов

Редкий день, когда лениться и увиливать от повседневных дел не только можно, но и нужно – время и силы, потраченные на какую-либо работу, окажутся израсходованными впустую.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 ноября для Скорпионов

Не торопитесь делиться своим мнением о новом знакомом, особенно если оно нелицеприятно, с другими людьми: если ваши слова дойдут до них, встроить добрые отношения с ним вам, скорее всего, уже не удастся.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 ноября для Стрельцов

Даже если вам удалось достичь весомых – профессиональных или личных – результатов, это не повод похваляться своими успехами направо и налево – так легко можно будет сглазить свои собственные достижения.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 ноября для Козерогов

Не стоит планировать на сегодняшний день серьезные дела, но, коль скоро вы возьметесь за какую-либо работу, постарайтесь довести ее до конца, иначе недовольство собой и многочисленные комплексы вам гарантированы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 ноября для Водолеев

Желательно держаться подальше от близких и любимых вами людей, если, конечно, в этот конфликтный день вы не решили рассориться с ними раз и навсегда – слишком велик риск серьезного и продолжительного конфликта.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 ноября для Рыб

Не стоит никого просить о помощи, даже если вы действительно будете в ней нуждаться: реального содействия все равно ждать не приходится, а вот порция унижения, с которым вы столкнетесь, гарантирована.

Читайте также: