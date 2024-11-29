Гороскоп на 30 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя впускать в свою жизнь негатив

День, когда нельзя впускать в свою жизнь и – особенно! – в душу негатив, недостатка в котором, увы, не будет.

Нельзя обижать окружающих людей, говорить слова, которые могут их задеть, и желать им плохого – даже в мыслях. Не стоит несправедливо относиться также к самим себе – критиковать и ругать себя за, как нам кажется, неправильные поступки: исправить сделанное уже не удастся, а заниженная – причем, собственными усилиями, самооценка даст плохой результат. Негативные мысли, которые в этот день будут досаждать всем без исключения, могут сделать негатив реальностью, а этого тоже желательно избегать.

Овен

Не стоит участвовать в спорах, даже если их тема вас заинтересует и, что немаловажно, вам будет, что сказать по этому поводу: накал страстей может привести к конфликту, который дорого вам обойдется.

Телец

Не стоит "подстегивать" организм, заставляя его работать тогда, когда вам этого совершенно не хочется, даже если речь идет всего лишь о хлопотах по хозяйству: почувствовав, что устали, бросьте все и отдохните.

Близнецы

Представителям вашего знака сегодня важно удерживать себя от негативных слов и мыслей: в скором времени они могут материализоваться, принеся кому-то зло, а там и до прилета энергетического бумеранга недалеко.

Рак

Не стоит приступать к реализации новых – бытовых и хозяйственных – проектов, сегодня – несмотря на выходной – обстоятельства для этого сложатся неблагоприятные, поэтому лучше посвятить день отдыху.

Лев

Постарайтесь не конфликтовать со своими близкими, даже если вам покажется, что они ведут себя невыносимо: обиду они могут затаить надолго, так5 что быстро помириться вам с ними при всем желании не удастся.

Дева

На критические замечания знакомых – и особенно незнакомых – вам людей реагировать категорически не рекомендуется: к вашим реальным достоинствам и недостаткам они не имеют ни малейшего отношения.

Весы

Нежелательно обсуждать – и осуждать – одних своих соседей с другими: помните о человеческом факторе, в результате которого все ваши слова практически сразу же станут известны заинтересованной стороне.

Скорпион

Обязательно надо найти занятие, отвлекающее от неприятных мыслей, которые могут досаждать вам с самого утра – приятные эмоции, которые оно принесет, сменит негатив нынешнего дня на позитив.

Стрелец

Сегодня отдыхать нужно, меняя род деятельности: устав от умственной работы, займитесь физической – например, вымойте в доме полы и протрите пыль, а, утомившись, вернитесь к интеллектуальному труду.

Козерог

Как бы ни складывалась в этот день ваша жизнь, посвятите его делам: конечно, на календаре выходной, но этот фактор никогда ни был для вас помехой, к тому же, сегодня работаться вам будет легко и с удовольствием.

Водолей

Слабость, которую вы почувствуете с самого утра, обусловлена усталостью: в последнее время вы слишком много работали, поэтому сегодня – как и положено в выходной– нужно посвятить день отдыху.

Рыбы

Выяснение отношений с близким человеком необходимо перенести на другое время: энергии нынешнего дня таковы, что найти общего языка вам друг с другом не удастся, а вот ссоры, похоже, избежать не удастся.

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