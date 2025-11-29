Гороскоп на 30 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно делать только действительно важные дела

Гороскоп на 30 ноября / © Getty Images

Выбирать нужно только действительно важные дела – например, капительный ремонт, тогда и результат впоследствии окажется впечатляющим.

Что касается профессиональной деятельности, то можно – и нужно – готовиться к реализации серьезных проектов, работать над которыми можно будет уже завтра.

Не стоит также оперировать крупными денежными суммами – велик риск столь же крупных потерь, зато можно заниматься мелкими финансовыми операциями.

Овен

Нежелательно отвечать на грубость окружающих грубостью, а на хамство – хамством: не становитесь на один уровень с людьми, которые не умеют держать себя в руках – лучше проигнорируйте недружелюбные выпады.

Телец

Лениться и увиливать от работы сегодня нельзя ни в коем случае – велика вероятность серьезного отставания от более удачливых – и проворных –коллег, которые воспользуются ситуацией и обойдут вас на повороте.

Близнецы

Мощный поток энергии, полученной вами сегодня от звезд, необходимо направить на профессиональные достижения, а не на эмоциональные всплески – не стоит тратить силы непродуктивно и, как следствие, напрасно.

Рак

День неблагоприятен для начала новых дел профессионального характера – даже если сроки вас поджимают, постарайтесь перенести их хотя бы на сутки –на начало рабочей недели, иначе они вряд ли увенчаются успехом.

Лев

Важно отказаться от спешки – причем, как в бытовом, так и в личном плане, в противном случае все пойдет совсем не по тому – положительному и результативному– сценарию, на который вы рассчитываете.

Дева

Любые дела хозяйственно-бытового свойства желательно отложить, а освободившееся время посвятить друзьям, детям или пожилым родственникам – последние особенно нуждаются в вашем вниман6ии.

Весы

Вполне возможно, что работа над проектом, которым вы сейчас занимаетесь, в какой-то момент пошла не в ту сторону, чтобы избежать непоправимых ошибок, необходимо остановиться и вернуться к исходной точке.

Скорпион

Все успевать будут только те, сможет чередовать работу – пусть даже и домашнюю – с отдыхом: чрезмерное напряжение приведет к тому, что силы истощатся и от значительного количества планов придется отказаться.

Стрелец

День пролетит очень быстро, и это говорит о том, что серьезных проблем в это время звезды вам не приготовили, а, значит, можно посвятить время полноценному отдыху и любимому занятию – как и положено в выходной.

Козерог

Важно обратить внимание на знаки, которые в этот день будет посылать вам судьба: случайно услышанные на улице или по радио в машине слова, могут подсказать вам, как поступить в жизненной или профессиональной ситуации.

Водолей

Главное, не сомневаться в себе и правильности своих действий: низкая самооценка еще никому не помогала достичь успеха – как на работе, так и в личной жизни, так что важно верить в свои силы и не замечать препятствий.

Рыбы

Не стоит лишний раз попадаться на глаза начальству – оно может вспомнить, что вы до сих не выполнили данное вам задание и обвинить вас не толок в этом, но м во всех смертных грехах, а заодно и лишить заслуженно премии.

