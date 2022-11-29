Гороскоп на 30 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда слова будут иметь большую силу

День, когда одной только силой слова можно будет убедить в своей правоте.
Поэтому необходимо быть очень осторожными в высказываниях – оборотной стороной вербальной магии может стать негативное влияние на людей и события, которое она будет иметь. Ссоры с взаимными оскорблениями не пройдут даром – на дружеское расположение оппонента, скорее всего, рассчитывать уже никогда больше не придется, так что отношениями с теми, кто дорог, в это время лучше не рисковать.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 30 ноября для Овнов
Если кто-то из окружающих попросит вас о помощи, не отказывайте: скорее всего, высшие силы будут проверять вас на способность сострадать – ваше сочувствие будет вознаграждено, а равнодушие – наказано.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 30 ноября для Тельцов
Даже находясь в состоянии крайнего раздражения, воздержитесь от того, чтобы желать кому-либо зла – помните, оно в конечном итоге обернется против вас, так что не создавайте сами себе проблемы на ровном месте.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 30 ноября для Близнецов
Сказанные вами сегодня – просто так, без повода – ободряющие слова, в самом скором времени принесут солидные моральные дивиденды: человек не забудет добра и при первой же возможности отблагодарит вас.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 30 ноября для Раков
Возможно, сегодня вам покажется, что профессиональная цель, которую вы перед собой поставили, труднодостижима, а то и вовсе недоступна: это не так, поэтому не идите на поводу у обстоятельств, верьте в себя и свою мечту.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 30 ноября для Львов
Худшее, что вы сегодня можете сделать, это потратить драгоценное время впустую: дела любого рода в этот день окажутся успешными, поэтому необходимо поторопиться с их воплощением в жизнь.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 30 ноября для Дев
Пустых обещаний нежелательно давать в любой день, но сегодня они – категорическое табу: выполнить их вы все равно не сможете, так зачем обнадеживать людей, которые вам поверят и в результате обманутся.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 30 ноября для Весов
Если вам удастся выкроит время для отдыха, помните, что он должен быть максимально активным: бессмысленное сидение на интернет-сайтах пользы не принесет, а вот занятия спортом позволят наполнить организм энергией.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 30 ноября для Скорпионов
Ваш девиз на сегодняшний день – "Чистота – залог здоровья", поэтому чем меньше пыли и грязи будет на окружающих вас поверхностях, тем лучше вы будете себя чувствовать – даже неожиданное недомогание пройдет быстро.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 30 ноября для Стрельцов
День благоприятен для того, чтобы вспомнить об идее, которую вы некоторое время назад задвинули в долгий ящик: наступил удачный момент для ее воплощения в жизнь – она принесет не только деньги, но и славу.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 30 ноября для Козерогов
Залог вашего успеха в этот день – честность: желание получить выгоду, обведя кого-то вокруг пальца, возможно, и увенчается успехом, но ненадолго – в скором времени за нее придется заплатить вдвойне.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 30 ноября для Водолеев
Возможно, вы будете так возмущены чьими-либо словами, что захотите гневно высказаться в ответ: звезды не рекомендуют вам этого делать, поскольку, войдя в раж, вы можете перейти все границы приличия.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 30 ноября для Рыб
Негатив, вложенный в направленные в адрес кого-то из окружающих слова, может нанести ему серьезный вред, но он покажется мелочью по сравнению с бумерангом, вернувшимся к вам, – не стоит провоцировать судьбу.
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