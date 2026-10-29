ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
327
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 30 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нас наполнит энергия

День, когда все мы, включая самых спокойных и апатичных людей, становятся активными и энергичными.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Осенний пейзаж

Осенний пейзаж

Время благоприятно для любых революционных событий, перемен, и дел, на которые мы раньше не решались, теперь же их время пришло.

В это время нужно действовать не медленно и постепенно, а быстро и кардинально.

Основной социальной идеей станет стремление к справедливости: не только можно, но и нужно защищать тех, кого несправедливо обидели, и помогать обездоленным.

Овен

День благоприятен для общения на любом уровне, но особенно успешными обещают стать деловые переговоры: партнеры будут готовы пойти навстречу и поддержать любые — даже самые смелые и спорные — ваши идеи.

Телец

Сегодня ваше отношение к жизни должно определять не серьезность, а чувство юмора: только глядя на происходящие события через его призму, можно будет не отчаяться и в результате превратить неудачу в успех.

Близнецы

Нежелательно распылять силы на множество мелких и незначительных дел, лучше сосредоточиться на одном, но действительно крупном и важном, а все остальное — второстепенное — оставить на потом, если останется время.

Рак

Обижать других людей не стоит всегда, но сегодня это особенно нежелательно, даже если вам кажется, что они заслужили злые слова или действия: по закону бумеранга, который пока еще никто не отменял.

Лев

Занимаясь решением важных рабочих вопросов, необходимо думать не о конечном результате, а процессе: если он доставит вам удовольствие, то и итог ваших трудов окажется достойным приложенных усилий.

Дева

День благоприятен для начала работы над профессиональным проектом, над подготовкой к которому вы упорно и тщательно работали в последнее время: сегодня обстоятельства для этого сложатся наилучшим образом.

Весы

Общаясь с окружающими вас людьми, помните о присущих представителям вашего знака такте и дипломатичности: даже если собеседник поведет себя откровенно грубо и недостойно, не стоит ему уподобляться.

Скорпион

В этот день важно не терять времени даром и браться за самые трудные и сложные дела, которые кажутся вам неподъемными– сегодня для них сложатся максимально благоприятные условия, не упустите свой шанс.

Стрелец

Хорошее время для того, чтобы вспомнить о таланте, полученном от природы, которым вы — по причине несвойственной вам скромности — до сих не использовали: считайте, что теперь ваше время пришло.

Козерог

Не стоит отказываться от чужой работы, которую вас попросят сделать помимо собственных дел: это даст вам прекрасный шанс продемонстрировать свои выдающиеся способности начальству.

Водолей

Поскольку такое понятие как сглаз еще никто не отменял, постарайтесь ни с кем не делиться своими профессиональными — и, особенно, личными — планами с окружающими — особенно с теми, кто не внушает вам доверия.

Рыбы

День благоприятен для общения с близкими людьми — прежде всего этот совет касается детей и пожилых родственников, но об остальных тоже забывать не следует — они заслужили хотя бы часть вашего внимания.

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie