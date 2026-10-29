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Гороскоп на 30 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нас наполнит энергия
День, когда все мы, включая самых спокойных и апатичных людей, становятся активными и энергичными.
Время благоприятно для любых революционных событий, перемен, и дел, на которые мы раньше не решались, теперь же их время пришло.
В это время нужно действовать не медленно и постепенно, а быстро и кардинально.
Основной социальной идеей станет стремление к справедливости: не только можно, но и нужно защищать тех, кого несправедливо обидели, и помогать обездоленным.
Овен
День благоприятен для общения на любом уровне, но особенно успешными обещают стать деловые переговоры: партнеры будут готовы пойти навстречу и поддержать любые — даже самые смелые и спорные — ваши идеи.
Телец
Сегодня ваше отношение к жизни должно определять не серьезность, а чувство юмора: только глядя на происходящие события через его призму, можно будет не отчаяться и в результате превратить неудачу в успех.
Близнецы
Нежелательно распылять силы на множество мелких и незначительных дел, лучше сосредоточиться на одном, но действительно крупном и важном, а все остальное — второстепенное — оставить на потом, если останется время.
Рак
Обижать других людей не стоит всегда, но сегодня это особенно нежелательно, даже если вам кажется, что они заслужили злые слова или действия: по закону бумеранга, который пока еще никто не отменял.
Лев
Занимаясь решением важных рабочих вопросов, необходимо думать не о конечном результате, а процессе: если он доставит вам удовольствие, то и итог ваших трудов окажется достойным приложенных усилий.
Дева
День благоприятен для начала работы над профессиональным проектом, над подготовкой к которому вы упорно и тщательно работали в последнее время: сегодня обстоятельства для этого сложатся наилучшим образом.
Весы
Общаясь с окружающими вас людьми, помните о присущих представителям вашего знака такте и дипломатичности: даже если собеседник поведет себя откровенно грубо и недостойно, не стоит ему уподобляться.
Скорпион
В этот день важно не терять времени даром и браться за самые трудные и сложные дела, которые кажутся вам неподъемными– сегодня для них сложатся максимально благоприятные условия, не упустите свой шанс.
Стрелец
Хорошее время для того, чтобы вспомнить о таланте, полученном от природы, которым вы — по причине несвойственной вам скромности — до сих не использовали: считайте, что теперь ваше время пришло.
Козерог
Не стоит отказываться от чужой работы, которую вас попросят сделать помимо собственных дел: это даст вам прекрасный шанс продемонстрировать свои выдающиеся способности начальству.
Водолей
Поскольку такое понятие как сглаз еще никто не отменял, постарайтесь ни с кем не делиться своими профессиональными — и, особенно, личными — планами с окружающими — особенно с теми, кто не внушает вам доверия.
Рыбы
День благоприятен для общения с близкими людьми — прежде всего этот совет касается детей и пожилых родственников, но об остальных тоже забывать не следует — они заслужили хотя бы часть вашего внимания.
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