Гороскоп на 30 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно доверять интуиции

День, когда успех будет сопутствовать тем, кто занимается умственной и интеллектуальной деятельностью.

Особенно удачно сложатся дела у тех, кто учится или учит других – учителей и преподавателей, а также писателей и журналистов. В поисках ответа на важный вопрос необходимо обратиться к интуиции – она поможет сориентироваться в сложившейся ситуации и даст совет гораздо более дельный, чем это сделал бы разум.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 октября для Овнов

Решив сделать кому-нибудь замечание, не повышайте тон и воздержитесь от оскорблений, в противном случае наживете врага на ровном месте, а еще лучше – вообще промолчать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 октября для Тельцов

Откажитесь от излишней самоуверенности – окружающие вас люди могут счесть это за желание покомандовать ими, а значит, они будут идти наперекор, и вы не добьетесь от них того, чего хотите.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 октября для Близнецов

Даже если сегодня вам по какой-то причине необходимо поработать, не спешите нырять в дела с головой – вспомните, что сегодня выходной, сделайте только первые шаги, а основную нагрузку перенесите на завтра.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 октября для Раков

Если в отношениях с близким человеком накопились неразрешимые, на ваш взгляд, проблемы, самое время обсудить их, а не загонять вглубь – это может привести к серьезному конфликту, вплоть на расставания.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 октября для Львов

Хорошее настроение, сопровождающее вас с самого утра, поможет решить все вопросы этого дня – как личные, так и бытовые – главное, не перенапрягаться – сил у вас сегодня не так много, как кажется.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 октября для Дев

При необходимости принять важной жизненное решение, сделайте это именно сейчас – звезды сойдутся таким образом, что из нескольких вариантов удастся выбрать единственно верный.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 октября для Весов

Задаваясь философским вопросом о смысле вашей жизни, присматривайтесь и прислушивайтесь к тому, что происходит вокруг, – ответ обязательно придет, главное, не упустить его в потоке поступающей к вам информации.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 октября для Скорпионов

Сегодня – впрочем, как и в любые другие дни – не стоит рассказывать другим о планах, которые еще не стали реальностью: вы можете сглазить свои намерения, из-за чего они так и останутся прожектами.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 октября для Стрельцов

Решив заняться делами – прежде всего хозяйственными – постарайтесь выбрать самые главные и "выстроить" их в четкую линию, чтобы можно было постепенно и неторопливо переходить от одного к другому.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 октября для Козерогов

Не стоит взваливать на себя всю работу по дому, которой скопилось большое количество – оставьте что-нибудь для своих домашних: пусть они займутся хозяйством, а у вас появится повод их похвалить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 октября для Водолеев

Семейные неурядицы, вероятные в этот день, не повод для серьезных конфликтов: лучший способ купировать разногласия, которые бывают у всех, – найти совместное, объединяющее, занятие.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 октября для Рыб

Энергию, недостаток которой вы сегодня почувствуете, можно черпать в общении с родными людьми – как пожилыми родственниками, так и маленькими детьми – домашними животными.

Читайте также: