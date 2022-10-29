Гороскоп на 30 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно доверять интуиции

День, когда успех будет сопутствовать тем, кто занимается умственной и интеллектуальной деятельностью.
Особенно удачно сложатся дела у тех, кто учится или учит других – учителей и преподавателей, а также писателей и журналистов. В поисках ответа на важный вопрос необходимо обратиться к интуиции – она поможет сориентироваться в сложившейся ситуации и даст совет гораздо более дельный, чем это сделал бы разум.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 30 октября для Овнов
Решив сделать кому-нибудь замечание, не повышайте тон и воздержитесь от оскорблений, в противном случае наживете врага на ровном месте, а еще лучше – вообще промолчать.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 30 октября для Тельцов
Откажитесь от излишней самоуверенности – окружающие вас люди могут счесть это за желание покомандовать ими, а значит, они будут идти наперекор, и вы не добьетесь от них того, чего хотите.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 30 октября для Близнецов
Даже если сегодня вам по какой-то причине необходимо поработать, не спешите нырять в дела с головой – вспомните, что сегодня выходной, сделайте только первые шаги, а основную нагрузку перенесите на завтра.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 30 октября для Раков
Если в отношениях с близким человеком накопились неразрешимые, на ваш взгляд, проблемы, самое время обсудить их, а не загонять вглубь – это может привести к серьезному конфликту, вплоть на расставания.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 30 октября для Львов
Хорошее настроение, сопровождающее вас с самого утра, поможет решить все вопросы этого дня – как личные, так и бытовые – главное, не перенапрягаться – сил у вас сегодня не так много, как кажется.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 30 октября для Дев
При необходимости принять важной жизненное решение, сделайте это именно сейчас – звезды сойдутся таким образом, что из нескольких вариантов удастся выбрать единственно верный.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 30 октября для Весов
Задаваясь философским вопросом о смысле вашей жизни, присматривайтесь и прислушивайтесь к тому, что происходит вокруг, – ответ обязательно придет, главное, не упустить его в потоке поступающей к вам информации.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 30 октября для Скорпионов
Сегодня – впрочем, как и в любые другие дни – не стоит рассказывать другим о планах, которые еще не стали реальностью: вы можете сглазить свои намерения, из-за чего они так и останутся прожектами.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 30 октября для Стрельцов
Решив заняться делами – прежде всего хозяйственными – постарайтесь выбрать самые главные и "выстроить" их в четкую линию, чтобы можно было постепенно и неторопливо переходить от одного к другому.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 30 октября для Козерогов
Не стоит взваливать на себя всю работу по дому, которой скопилось большое количество – оставьте что-нибудь для своих домашних: пусть они займутся хозяйством, а у вас появится повод их похвалить.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 30 октября для Водолеев
Семейные неурядицы, вероятные в этот день, не повод для серьезных конфликтов: лучший способ купировать разногласия, которые бывают у всех, – найти совместное, объединяющее, занятие.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 30 октября для Рыб
Энергию, недостаток которой вы сегодня почувствуете, можно черпать в общении с родными людьми – как пожилыми родственниками, так и маленькими детьми – домашними животными.
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