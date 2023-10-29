Гороскоп на 30 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно налаживать отношения с близкими

День, когда можно приступать к работе над новыми проектами – их реализация окажется блестящей.

Желательно также налаживать отношения с близкими людьми, особенно если в последнее время они ухудшились. Отвечая на важные – жизненные или профессиональные – вопросы, необходимо обращаться за советом не к разуму, а к интуиции: ей удастся "увидеть" то, что пропустит или чего не заметит мозг.

Овен

Несмотря на то, что энергия будет бить ключом и требовать выхода, от занятий спортом сегодня лучше отказаться – они чреваты неприятными последствиями вплоть до серьезных травм.

Телец

День благоприятен для того, чтобы заводить новые – полезные – связи, которые уже в ближайшее время помогут продвинуться по карьерной лестнице и улучшить материальное положение.

Близнецы

День, что очень важно для понедельника, благоприятен для любых – даже самых перспективных и смелых – проектов: будучи осуществленными в это время, они окажутся на редкость успешными.

Рак

Поскольку вы давно не занимались своим здоровьем, сегодня надо сделать паузу в работе и посетить лечащего врача: в его силах обратить ваше внимание на необходимость пройти профилактический медосмотр.

Лев

Не позволяйте никому испортить хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, в противном случае вы не успеете сделать даже половину того, что запланировали на это время.

Дева

Окружающие вас люди в этот день могут потерять осторожность и показать вам свое истинное лицо: так вы сможете узнать, кто действительно хорошо к вам относится, а кто – только прикидывается другом.

Весы

Ваш знак Зодиака, пожалуй, единственный, которому сегодня не стоит активно действовать в профессиональном плане: лучше взять отгул и как следует отдохнуть, восстановив иссякающие силы.

Скорпион

Обращайте внимание на знаки, которые в этот день может посылать вам судьба: вполне возможно, что в них будет заключен ответ на важный вопрос, который вы тщетно задаете сами себе уже долгое время.

Стрелец

Перепады настроения, которые вы можете испытывать сегодня, не лучшим образом отразятся на ваших отношениях с окружающими, поэтому лучше отказаться от общения – во всяком случае с теми, ко вам дорог.

Козерог

От похода к парикмахеру сегодня лучше отказаться, даже если визит был оговорен заранее: манипуляции с волосами не только не оправдают ожиданий, но и негативно отразятся на благосостоянии.

Водолей

День, благоприятен для налаживания семейных отношений, поэтому его – разумеется, по возможности – нужно провести с родными и близкими людьми в уютной семейной обстановке.

Рыбы

Нежелательно давать волю своим эмоциям: увы, негатива в них будет гораздо больше, чем позитива, поэтому они рассорят вас с людьми, от которых зависит ваша карьера и финансовое положение.

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