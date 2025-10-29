Гороскоп на 30 октября для всех знаков Зодиака: день, когда звезды помогают взяться за новое дело

Гороскоп на 30 октября / © Credits

Тем, кто давно собирался отказаться от статуса немного работника и открыть собственное для, лучшего времени для решительного шага в этом направлении не найти.

Можно также приступать к ремонту — особенно если планируются серьезные работы вплоть до перепланировки, и закладывать фундамент нового здания. При этом оставшееся свободным время необходимо уделить семье — прежде всего самым уязвимым ее членам: пожилым людям и детям.

Овен

Несмотря на позитивную энергию дня, полностью расслабляться и терять контроль над ситуацией — как на работе, так и в личной жизни — не стоит, в противном случае что-то может пойти сторону, противоположной желаемой.

Телец

Главные события сегодня произойдут в личной жизни, о которой вы позабыли, чтобы сосредоточиться на работе: не на словах, а на делах покажет любимому человеку, как сильно вы его любите.

Близнецы

Не стоит доверять незнакомым — или малознакомым — людям: нет никакой гарантии, что они не собираются использовать ваше доверие — и как следствие, доброту — во благо себе и во зло вам.

Рак

С самого утра необходимо настраивать себя только на хорошее, не думая о плохом — в конце концов, силу позитивного мышления пока еще никто не отменял, так что надо пользоваться привилегиями, которые оно дает.

Лев

Выбирая задачи, решением которых необходимо заняться в первую очередь, выделите те, которые легче и быстрее всего удастся закончить, и только потом принимайтесь за те, которые потребуют много времени и усилий.

Дева

Не стоит отталкивать человека, который, обидев вас некоторое время назад, осознал свою неправоту и хочет извиниться — скорее всего, такое решение далось ему непросто, что само по себе достойно всяческого уважения.

Весы

Сегодня ваше мнение будет очень важно для окружающих, поэтому они буквально выстроятся в очередь, чтобы получить ваш совет: никому не отказывайте в помощи, тем более что она ничего не будет вам стоить.

Скорпион

Те, кто давно собирался купить или продать какое-то движимое — и особенно недвижимое — имущество, могут приступать к решительным действиям: удача ждет их как в первом, так и во втором случае.

Стрелец

День благоприятен для начал ремонта, откладывать который уже, похоже, нет никакой возможности: за три дня, включая два выходных, вы успеете сделать такое количество дел, на которые раньше ушел бы целый месяц.

Козерог

Прекрасное время для того, чтобы донести до начальства свои идеи, которые могут стать основой для новой рабочей тактики и стратегии: оно обязательно оценит ваше предложение, которое позволит оптимизировать процесс.

Водолей

Встреча со спонсорами, которая вероятна сегодня, пройдет, что называется, на ура: вам удастся выглядеть убедительно во всех отношениях — в том числе и материальной, поэтому вполне сможете рассчитывать на кредит.

Рыбы

Свободное от работы время необходимо уделить семье: родные и близкие обижаются, считая, что вы их игнорируете, сегодня же сложатся благоприятные условия, чтобы доказать им, как сильно они заблуждаются.