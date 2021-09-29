Гороскоп на 30 сентября – 1 октября для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно экономить силы

Гороскоп на 30 сентября – 1 октября для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно экономить силы

Дни, когда энергии в организме недостаточно, поэтому силы надо экономить, занимаясь только делами, без которых никак нельзя обойтись.

Поскольку общение с людьми тоже может утомлять, время лучше провести в тишине и покое, если же такой возможности не будет, хотя бы свести разговоры с окружающими к минимуму. Принимая решение, необходимо прислушиваться к внутреннему голосу и знакам, которые будут посылать высшие силы.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 сентября – 1 октября для Овнов

Не стоит вмешиваться в чужие дела, даже если ваши действия будут продиктованы добрыми намерениями: скорее всего, тем, в чьей судьбе вы хотите так активно поучаствовать, это не понравится.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 сентября – 1 октября для Тельцов

Рекомендуется осторожно обращаться с деньгами: разорение вам, к счастью, не грозит, но все-таки желательно включить режим разумной экономии: не брать кредиты и не давать никому в долг.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 сентября – 1 октября для Близнецов

Время, когда на работе не стоит выделяться из общей массы, даже если вам покажется, что вы достойны всеобщего внимания и похвалы – совершенно неожиданно для вас все может сложиться с точностью до наоборот.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 сентября – 1 октября для Раков

Ровные и относительно спокойные дни, в течение которых не произойдет значительных событий, поэтому они даже могут показаться скучным – сочтите это прекрасным поводом для отдыха от житейских проблем.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 сентября – 1 октября для Львов

Чтобы получить ответ на важный вопрос, над которым вы бьетесь уже продолжительное время, обращайте внимание на знаки, которые будет посылать вам Вселенная: главное, правильно истолковать ее подсказки.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 сентября – 1 октября для Дев

Звезды рекомендуют вам заняться любимым делом – наведением чистоты и порядка в окружающем пространстве: прежде всего это касается рабочего места, важных документов и собственного жилья.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 сентября – 1 октября для Весов

Ни в коем случае нельзя вмешиваться в чужой конфликт, даже если кажется, что без вас там никак не обойдутся: как это обычно бывает, враждующие стороны помирятся, а вы останетесь виноватыми для каждой из них.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 сентября – 1 октября для Скорпионов

На эти дни не стоит планировать деловые встречи и переговоры: партнеры не будут настроены на нахождение общего языка, поэтому вы ничего не добьетесь, а только потеряете время даром.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 сентября – 1 октября для Стрельцов

Необходимо соблюдать осторожность, посещая места большого скопления людей – например, супермаркеты: особенно важно обходить стороной агрессивно и неадекватно настроенных личностей.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 сентября – 1 октября для Козерогов

Ваш девиз на это время – "умеренность во всем": особенно это касается питания, на которое необходимо обратить особое внимание, поскольку любое переедание чревато недомоганием и недовольством собой.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 сентября – 1 октября для Водолеев

Не лучшее время для любых финансовых операций – от проведения коммунальных платежей до открытия банковских счетов и депозитов, лучше перенести их на другой – более благоприятный – день.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 сентября – 1 октября для Рыб

Помните, что молчание – золото: чем меньше вы будете говорить в то время, тем лучше для вас – велика вероятность нажить себе врагов из-за непродуманных или сказанных в неудачный момент слов.

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