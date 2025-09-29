Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно налаживать родственные отношения

Гороскоп на 30 сентября / © Getty Images

Лучший способ плодотворно потратить силы — заняться спортом, если же такой возможности не представиться, необходимо хотя бы погулять на свежем воздухе.

Время также благоприятствует налаживанию родственных отношений: можно закладывать фундамент дома, в котором будет жить семья, и навещать родственников. .

Овен

К крупным денежным поступлениям, которые возможны в этот день нужно отнестись экономно: не стоит тратить полученные средства на мелочи, необходимо приобрести, возможно, дорогую, но необходимую вам вещь.

Телец

Вернуть утраченное по собственной вине расположение близкого человека — друга или возлюбленного — в этот день будет проще, чем кажется, — стоит воспользоваться шансом и восстановить прежние отношения.

Близнецы

Не стоит верить на слово малознакомым людям — вполне возможно, что они захотят воспользоваться вами, чтобы решить собственные проблемы, нельзя потакать таким — во всех отношениях непорядочным — стремлениям.

Рак

Встреча с человеком из прошлого, к которому вы еще совсем недавно были неравнодушны, может дать шанс на возобновление отношений, попробуйте второй раз войти в одну и ту же воду — дайте себе и ему еще один шанс.

Лев

День благоприятен для начала работы над грандиозными профессиональными проектами — возможно, дело, которым вы займетесь сегодня, стане самым важным — и запоминающимся — вашей карьере.

Дева

Тем, кто давно собирался поговорить с начальством, попросив у него новую должность или прибавку к жалованию, нужно, не тратя время даром, отправиться в его кабинет — сегодня оно будет благосклонно как никогда.

Весы

Как бы вы ни были заняты на работе, постарайтесь найти возможность пообщаться с близкими людьми — не стоит давать им очередной повод для обиды, к сожалению, у них и так их скопилось слишком много.

Скорпион

Если с кем-то из друзей в последнее время расстроились отношения, сегодня вы сможете установить причины отсутствия взаимопонимания — достаточно поговорить с этим человеком по душам и все встанет на свои места.

Стрелец

Плохое самочувствие, которое вы можете ощутить в этот день, скорее всего, будет продиктовано не проблемами со здоровьем, а банальным переутомлением, так что имеет смысл посвятить этот день отдыху.

Козерог

День благоприятен для любых профессиональных начинаний, поэтому желательно начать работу в избранном вами направлении — если не получится сделать первый шаг, нужно хотя бы составить план действий.

Водолей

Негативную энергетику, которая в большом объеме накопилась у вас за последний временной период, можно снять, помогая другим людям, тем более, что нуждающихся в поддержке вокруг вас будет предостаточно.

Рыбы

День, несмотря на его будний статус, благоприятен для домашних хлопот — начиная от простой уборки и заканчивая косметическим ремонтом: освежить одну из комнат, переклеив в ней обои, вполне можно будет успеть.

