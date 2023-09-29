Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно добиваться чистоты во всем

День мировой гармонии, когда необходимо добиваться чистоты во всем – от собственной души до окружающего мира в целом.

Можно и нужно отдыхать, включая в список занятий дня только интеллектуальные задачи – например, разгадывать кроссворды, что является прекрасной тренировкой для ума. Время – особенно, вечернее – желательно провести в кругу своей семьи, что поспособствует укреплению связей с близкими людьми.

Овен

Могут сложиться благоприятные обстоятельства для примирения с человеком, с которым – исключительно по вине представителей знака – пришлось поссориться: сегодня они охотно пойдут вам навстречу.

Телец

Чрезмерная эмоциональность не должна повлиять на ваше общение с окружающими – старайтесь максимально сдерживать себя, не допуская выражений и шуток, за которые можно будет испытать стыд.

Близнецы

Плохое настроение, которое может накрыть вас с самого утра, с большой долей вероятности приведет к первым симптомам депрессии, поэтому необходимо сменить негативное восприятие мира на позитивное.

Рак

Несмотря на выходной, не позволяйте лени, которая сегодня будет свойственна представителям вашего знака, полностью вами овладеть: займитесь своим любимым делом – наведением порядка и уюта в доме.

Лев

Обратите внимание на нового человека, который сегодня появится в вашем окружении: провидение привело его к вам не просто так – в ближайшее время ему суждено сыграть важную роль в вашей жизни.

Дева

Сегодня звезды настоятельно не рекомендуют вам принимать важные решения, связанное с личной жизнью: даже если партнер будет настаивать на том, чтобы вы наконец-то отважились на него повремените.

Весы

Не стоит вмешиваться в чужой конфликт, даже если покажется, что без вас в нем не обойдутся: как это обычно бывает, враждующие стороны помирятся, а вы останетесь виноватыми для каждой из них.

Скорпион

Нежелательно планировать встречи, даже если речь идет о близких людях и друзьях: они не будут настроены на нахождение общего языка, поэтому вместо приятного времяпрепровождения вы рискуете нарваться на ссору.

Стрелец

Постарайтесь соблюдать осторожность, посещая места большого скопления людей – например, супермаркеты: особенно важно обходить стороной агрессивно и неадекватно настроенных личностей.

Козерог

Ваш девиз на это время – «умеренность во всем», особенно это касается питания, на которое необходимо обратить особое внимание: любое переедание чревато недомоганием и недовольством собой.

Водолей

Помните, что молчание – золото: чем меньше вы будете говорить в то время, тем лучше для вас – велика вероятность нажить себе врагов из-за непродуманных или сказанных в неудачный момент слов.

Рыбы

Чтобы получить ответ на важный вопрос, над которым вы бьетесь уже продолжительное время, обращайте внимание на знаки, которые будет посылать вам Вселенная: главное, правильно истолковать ее подсказки.

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