Гороскоп на 30 января для всех знаков Зодиака: день, когда можно не бояться сделать первый шаг

День благоприятен для начинаний во всех сферах жизни – главное, не бояться сделать первый шаг на новом пути

Самыми успешными окажутся дела, которые связаны с обустройством жизни – так, в это время можно приступать к строительству нового жилья, начинать долгожданный ремонт или заниматься дизайнерским оформлением дома или квартиры. Будет приветствоваться и благотворительность: конечно, для нее подходят и любые другие дни, но нынешний принесет пользу всем – и тем, кому предназначены добрые дела, и тем, кто их делает.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 января для Овнов

В течение дня необходимо находиться в хорошем настроении, даже если поддерживать его придется искусственно: в конце концов форма придет в соответствие с содержанием, и вы увидите вокруг много хорошего.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 января для Тельцов

Красноречие и убедительность, которыми наградят вас сегодня звезды, позволят вам склонить на свою сторону кого угодно, но все-таки лучше всего, если это будет начальство – у вас есть темы для разговора.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 января для Близнецов

Общаясь с малознакомыми людьми, внимательно относитесь к тому, что они будут вам говорить: ложная информация, которую вы от них услышите, может сбить вас с пути, по которому вы движетесь к цели.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 января для Раков

Главное чувство, которое звезды рекомендуют представителям знака, – это чувство благодарности: важно сказать "спасибо" каждому, кто так или иначе помог им, в противном случае впредь на поддержку можно не рассчитывать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 января для Львов

Свободное от работы время желательно посвятить своей семье: близкие люди, которые в последнее время видят вас не так уже и часто, сейчас особенно нуждаются в вашей любви и внимании.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 января для Дев

Принимая важные решения, необходимо тщательно анализировать существующие обстоятельства и взвешивать все возможные за и против, чтобы впоследствии не жалеть о скоропалительных выводах.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 января для Весов

Не отказывайте в помощи тем, кто обратится к вам за советом: вам он ничего не будет стоить, а человек сможет справиться со сложными жизненными обстоятельствами, которые сложились в его жизни.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 января для Скорпионов

Поссорившись с близким человеком, постарайтесь сразу же помириться, даже если конфликт произойдет не по вашей вине: чем шире будет становиться "трещина" между вами, тем сложнее окажется ее заделать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 января для Стрельцов

Несмотря на то, что неделя только начинается, силы у вас будут на исходе, поэтому необходимо найти время для отдыха, отложив большую часть дела на завтра – поверьте, они никуда от вас не убегут.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 января для Козерогов

Не стоит сердиться на человека только за то, что он имеет иную – не похожую на вашу – точку зрения: оставьте за ним это право, тем более что со временем он сам поймет, как сильно ошибался.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 января для Водолеев

Проблему, досаждающую вам длительное время, удастся решить неожиданно легко, главное, довериться своей интуиции и действовать в соответствии с тем, что она сегодня будет вам подсказывать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 января для Рыб

День, несмотря на его рабочий статус, желательно провести дома: энергетика родных стен позволит не только выполнить, но и перевыполнить рабочий план – удаленный режим работу не станет тому помехой.

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