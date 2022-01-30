Гороскоп на 30 января для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя витать в облаках

Гороскоп на 30 января для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя витать в облаках

День, когда жизнь – жесткая и прагматичная – возвращает нас от мечтаний и грез к реальной правде жизни.

Между прошлым и будущим желательно выбирать последнее – у него больше перспектив, поэтому время благоприятно для составления планов на длительный промежуток времени. Можно также наводить порядок, начинать ремонт, покупать и продавать жилье.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 января для Овнов

День, в течение которого вы на собственном опыте сможете убедиться в справедливости поговорки "что посеешь, то и пожнешь": велика вероятность того, что жизнь отблагодарит вас за сделанное недавно доброе дело.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 января для Тельцов

Поводов для переживаний в этот день может оказаться предостаточно, но все они не будут стоить вашего внимания, поэтому, прежде чем расстроиться, подумайте, будете ли вы помнить об этом происшествии завтра.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 января для Близнецов

Бытовые заботы нужно отложить хотя бы на день – они никуда от вас не денутся, сегодня же лучше потратить время на что-нибудь приятное: чтение, просмотр нового – или любимого – сериала или свое хобби.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 января для Раков

Нежелательно отвлекаться от решения бытовых вопросов, переключаясь на занятия, необходимости в которых нет – они просто "съедят" время, которого сегодня и без того немного.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 января для Львов

Сегодня невозможно сделать слишком много добра – оно будет необходимо людям, которые в нем нуждаются, вас же со временем отблагодарит сама жизнь, хотя смысл благотворительности, конечно же, не в этом.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 января для Дев

Общаясь с окружающими вас – даже весьма неприятными – людьми, постарайтесь не грубить и не повышать на них тон: последствия – увы – могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 января для Весов

День может потребовать серьзного решения, однако звезды не рекомендуют его принимать – расслабленная атмосфера выходного дня не даст возможности адекватно оценить все доводы за и против.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 января для Скорпионов

Любое дело, за которое вы возьметесь в этот день, обречено на успех, поэтому, несмотря на выходной, можно замахнуться даже на серьезные профессиональные проекты.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 января для Стрельцов

Друзьям, обратившимся к вам за помощью, необходимо уделить максимум внимания и оказать посильную поддержку – когда-нибудь они в случае необходимости отплатят вам тем же.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 января для Козерогов

Плохое настроение, которое может сопутствовать вам с самого утра, звезды рекомендуют "лечить" бытовыми хлопотами или любимым занятием – в выходной день для него самое время.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 января для Водолеев

Несмотря на выходной, вы можете получить предложение новой работы, на которое не стоит соглашаться сразу – необходимо обдумать все возможные подводные камни и только потом говорить окончательное "да".

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 января для Рыб

Рекомендуется – разумеется, по возможности – провести этот день за городом: зимние пейзажи вкупе со свежим воздухом благотворно подействует как на самочувствие, так и на настроение.

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