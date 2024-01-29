Гороскоп на 30 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно верить в свои силы

День, который идеально подходит для старта любых – даже самых сложных – проектов во всех сферах деятельности.

Обстоятельства для этого сложатся максимально благоприятные, поэтому самое главное – верить в свои силы, в таком случае любая задача будет по плечу. А вот сомнения приведут к тому, что возможности будут упущены, чего категорически нельзя допускать. Заниженную самооценку обязательно нужно "прокачать", руководств к действию в этом смысле – огромное количество.

Овен

К поступлению неожиданной – а потому особенно приятной – прибыли, которая возможна в этот день, необходимо отнестись с максимальной ответственностью: не стоит тратить все и сразу.

Телец

На предложение занять новую должность, несмотря на его кажущуюся привлекательность, не стоит сразу же отвечать согласием: нужно взвесить все доводы за и против и только потом принимать решение.

Близнецы

Принимая важное решение, хорошо подумайте, прежде чем действовать, но, определившись с ним, не допускайте ни капли сомнений – они отнимут у вас силы, необходимые для того, чтобы сделать сказку былью.

Рак

День, когда можно решать вопросы, связанные с недвижимостью: тем, кто продает, удастся выручить нужную сумму, а тем, ко покупает, найти практически идеальный вариант за вполне приемлемую цену.

Лев

Несмотря на то, что мелкие профессиональные и хозяйственные дела могут потребовать к массу внимания, сосредоточиться все же лучше на глобальном проекте – для его воплощения в жизнь сложатся все нужные условия.

Дева

Представители вашего знака - пожалуй, единственные во всем зодиакальном круге, которым нужно не работать, а отдыхать: в последнее время вы много – и плодотворно – работали, нужно восстановить силы.

Весы

Обман всегда выходит наружу, но сегодня особенно важно не лгать – особенно родным и близким: неизвестно, как они отреагируют, узнав правду, могут и вообще вас не простить.

Скорпион

Звезды предостерегают вас от любого риска, который сегодня вряд ли окажется благородным делом – скорее всего, придется не выиграть, а проиграть, так что лучше не делать резких движений.

Стрелец

Тем из вас, кто давно хотел заняться делом своей мечты, стоит сделать это именно сегодня: обстоятельства сложатся таким образом, что она принесет не только ожидаемое удовольствие, но и прибыль.

Козерог

Сегодня вам не только можно, но и нужно общаться: разговоры не будут пустым времяпрепровождением - факты, которые станут вам известными, окажутся полезной информацией для размышления.

Водолей

Будьте внимательны к идеям, которые сегодня могут прийти вам в голову, даже если на первый взгляд они покажутся вам несбыточными: они помогут вам принять важное профессиональное решение.

Рыбы

Важно проявлять терпение по отношению к родным людям, особенно если они значительно превосходят вас по возрасту: вспомните о том, что и вы когда-то окажетесь в их положении.

Читайте также: