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Гороскоп на 30 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно верить в свои силы

Гороскоп на 30 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно верить в свои силы

Гороскоп на 30 января для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, который идеально подходит для старта любых – даже самых сложных – проектов во всех сферах деятельности. 

Обстоятельства для этого сложатся максимально благоприятные, поэтому самое главное – верить в свои силы, в таком случае любая задача будет по плечу. А вот сомнения приведут к тому, что возможности будут упущены, чего категорически нельзя допускать. Заниженную самооценку обязательно нужно "прокачать", руководств к действию в этом смысле – огромное количество. 

Овен 

К поступлению неожиданной – а потому особенно приятной – прибыли, которая возможна в этот день, необходимо отнестись с максимальной ответственностью: не стоит тратить все и сразу. 

Телец 

На предложение занять новую должность, несмотря на его кажущуюся привлекательность, не стоит сразу же отвечать согласием: нужно взвесить все доводы за и против и только потом принимать решение. 

Близнецы 

Принимая важное решение, хорошо подумайте, прежде чем действовать, но, определившись с ним, не допускайте ни капли сомнений – они отнимут у вас силы, необходимые для того, чтобы сделать сказку былью. 

Рак 

День, когда можно решать вопросы, связанные с недвижимостью: тем, кто продает, удастся выручить нужную сумму, а тем, ко покупает, найти практически идеальный вариант за вполне приемлемую цену. 

Лев 

Несмотря на то, что мелкие профессиональные и хозяйственные дела могут потребовать к массу внимания, сосредоточиться все же лучше на глобальном проекте – для его воплощения в жизнь сложатся все нужные условия. 

Дева 

Представители вашего знака - пожалуй, единственные во всем зодиакальном круге, которым нужно не работать, а отдыхать: в последнее время вы много – и плодотворно – работали, нужно восстановить силы. 

Весы 

Обман всегда выходит наружу, но сегодня особенно важно не лгать – особенно родным и близким: неизвестно, как они отреагируют, узнав правду, могут и вообще вас не простить. 

Скорпион 

Звезды предостерегают вас от любого риска, который сегодня вряд ли окажется благородным делом – скорее всего, придется не выиграть, а проиграть, так что лучше не делать резких движений. 

Стрелец 

Тем из вас, кто давно хотел заняться делом своей мечты, стоит сделать это именно сегодня: обстоятельства сложатся таким образом, что она принесет не только ожидаемое удовольствие, но и прибыль. 

Козерог 

Сегодня вам не только можно, но и нужно общаться: разговоры не будут пустым времяпрепровождением - факты, которые станут вам известными, окажутся полезной информацией для размышления. 

Водолей 

Будьте внимательны к идеям, которые сегодня могут прийти вам в голову, даже если на первый взгляд они покажутся вам несбыточными: они помогут вам принять важное профессиональное решение. 

Рыбы 

Важно проявлять терпение по отношению к родным людям, особенно если они значительно превосходят вас по возрасту: вспомните о том, что и вы когда-то окажетесь в их положении. 

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