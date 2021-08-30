Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно попрощаться с прошлым

Непростой день, во время которого для получения нового придется отказаться от старого.
от прошлого – даже очень дорогого – будет очень трудно, но это необходимо сделать ради будущего. Еще одна примета дня – повышенная агрессивность, которую будут демонстрировать даже самые спокойные и сдержанные люди – не стоит реагировать на эмоциональные вспышки других, да и самим важно держать себя в руках.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 31 августа для Овнов
На работе не стоит браться за серьезные и ответственные проекты, толку от них все равно не будет никакого, так что лучше закончить начатые ранее дела, а затем тщательно убрать свой рабочий стол.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 31 августа для Тельцов
Отношения с руководством оставляют желать лучшего – во избежание недоразумений не спорьте с ним, а еще лучше – вообще не попадаться ему на глаза, так будет хорошо и для вас, и для него.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 31 августа для Близнецов
Сплетни, которые и в более благоприятные времена находятся под запретом у интеллигентных людей, в это время и вовсе могут стать причиной конфликта с окружающими – не стоит их распространять.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 31 августа для Раков
Ответ на важный для вас вопрос можно будет получить во сне, главное – запомнить все, что вы увидите и услышите в многосерийном кинофильме, который мы называем сновидениями.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 31 августа для Львов
От проявления свойственного вам высокомерия сегодня (впрочем, как и всегда) лучше отказаться – окружающим могут не понравиться ваши замашки царственной особы, и они устроят вам бойкот.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 31 августа для Дев
Редкий день, когда звезды не только не станут отговаривать вас от риска, но и советуют отважиться на смелый поступок, правда, с условием, что вы тщательно просчитаете все его последствия.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 31 августа для Весов
Думая о смене рода своей деятельности, обратите внимание на творчество, до сих пор являющееся для вас хобби – возможно, вы сможете создать настоящие произведения искусства.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 31 августа для Скорпионов
Самое время подумать о состоянии своего здоровья: почувствовав недомогание, не занимайтесь самолечением – обратитесь к врачу, он разработает эффективную схему лечения.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 31 августа для Стрельцов
Продумывая планы на будущее, постарайтесь "взвесить" все факторы, которые могут помешать вам двигаться вперед: будет обидно, если они обнаружатся позже и окажутся серьезным препятствием на пути к цели.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 31 августа для Козерогов
Желательно организовать встречу с прекрасным, что можно сделать даже дома: яркие художественные впечатления, полученные в этот день, сохранятся надолго, в некоторых случаях – на всю жизнь.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 31 августа для Водолеев
Не спешите следовать советам, которые будут охотно давать вам окружающие: сначала прислушайтесь к мнению своей интуиции и только потом начинайте действовать.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 31 августа для Рыб
Не стоит ни с кем делиться подробностями своей личной жизни. Собеседник вполне может использовать полученные знания вам во вред, да и негативную энергетику – точнее, сглаз – еще никто не отменял.
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