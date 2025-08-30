Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла будут особенно активны

Гороскоп на 31 августа / © Credits

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Чтобы не стать их жертвой, необходимо проявлять максимальную предусмотрительность и осторожность. Ни в коем случае не стоит рисковать — велик риск травм и финансовых потерь, поэтому лучше не заниматься экстремальными видами спорта, не превышать скорость за рулем, не носить с собой большие суммы денег и не ходить по безлюдным улицам в темное время суток.

Овен

Дурные предчувствия, которые могут одолеть вас в это время, необходимо гнать упорно прочь: никаких оснований они под собой не иметь не будут, так что не стоит тратить на них свои нервные клетки.

Телец

Любые эмоциональные всплески могут не только расшатать вашу нервную систему, но и выкачать драгоценную энергию, так необходимую вам для работы и личной жизни, поэтому важно держать себя в руках.

Близнецы

События нынешнего дня во многом будут зависеть от того, насколько успешно вам удастся настроить себя на позитивный лад — силу соответствующего мышления пока еще никто не отменял.

Рак

От активной деятельности — прежде всего, дома — в этот день лучше отказаться: лучше провести время в тишине и покое, посвятив его неторопливым и приятным занятием — например, своему хобби.

Лев

Необходимо обратить внимание на слова близких людей: в их претензиях, даже если покажется, что они не имеют не имеют под собой основания, будут содержать долю истины, так что имеет смысл к ним прислушаться.

Дева

На недружественные выпады окружающих — как знакомых, так и незнакомых — людей не стоит реагировать зеркально: лучше сделать вид, что вы не расслышали то, что они вам сказали, так будет лучше для всех.

Весы

В этот день вам не стоит вмешиваться в любые конфликты: даже с учетом вашей врожденной дипломатичности, вы можете ненароком кого-то задеть или обидеть, и, в результате, стать объектом для агрессии.

Скорпион

Лучший способ оградить себя от неприятностей сегодняшнего дня — несмотря на выходной, составить как можно более подробный план дел и тщательно ему следовать, тогда и на конфликты времени не останется.

Стрелец

Если вы не сможете полностью избавиться от раздражительности, которая одолеет вас в это время, направьте ее против себя — точнее, против своей лени, и сможете сегодня сделать даже больше, чем хотели.

Козерог

Главное в этот день — не настраивать себя на неприятности, тогда вы не будете притягивать их к себе, как будто бы магнитом, и они обойдут вас стороной и отправятся искать более благодарный объект.

Водолей

Любая ссора, произошедшая в этот день, будет иметь долговременные последствия, поэтому необходимо сделать все для того, чтобы остаться в добрых отношениях с окружающими вас людьми.

Рыбы

Не стоит общаться с людьми, априори вызывающими у вас негативные эмоции, а также теми, кто имеет репутацию сплетников и склочников: разговоры с ним могут надолго выбить вас из позитивной колеи.

