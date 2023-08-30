Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака: день серьезных позитивных перемен

Энергетика нынешнего дня способствует серьезным позитивным переменам – как в профессии, так и в жизни в целом.

Правда, подъем по карьерной лестнице окажется не стремительным, а постепенным – шаг за шагом, не зря символом этого лунного дня является лестница, ведущая вверх. Главное сегодня – не упустить счастливый шанс, который позволит преуспеть.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 августа для Овнов

В этот день можно улаживать старые конфликты, которые до сих пор осложняют вашу жизнь: главное, сделать выводы из случившегося, чтобы не повторить совершенных ошибок в будущем.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 августа для Тельцов

Сегодня представителям вашего знака рекомендуется соблюдать меру во всем – от пищевого рациона до эмоциональных порывов: если этого не сделать, последствия могут быть малоприятными.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 августа для Близнецов

Несмотря на повышенную возбудимость, свойственную вам сегодня, необходимо избегать резких слов и действий – уже завтра вы, скорее всего, пожалеете о том, что сказали и сделали.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 августа для Раков

Лучшее средство от негатива, который может испортить настроение в этот день, генеральная уборка – ее нужно навести как на рабочем столе в частности, так и в квартире в целом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 августа для Льва

Для примирения с человеком, которого вы незаслуженно обидели, достаточно будет сделать первый шаг: он охотно пойдет вам навстречу, и уже через пять минут вы забудете о том, что вас разделяло.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 августа для Дев

. День благоприятен для отдыха, поэтому не стоит тратить его на работу – желаемого результата она все равно не принесет, а сил и времени придется потратить большое количество – причем, впустую.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 августа для Весов

Стоит держать дистанцию в отношении окружающих – далеко не всегда доброжелательно настроенных людей, поэтому от посещения парикмахерской или сеанса массажа сегодня лучше отказаться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 августа для Скорпионов

Свое профессиональное превосходство, даже если оно объективно существует, сегодня не стоит никому демонстрировать – далеко не всем понравится такая линия поведения.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 августа для Стрельцов

День, когда во всем необходимо соблюдать меру – от отношения с людьми до питания: излишества не самым лучшим образом повлияют как на дружбу и любовь, так и состояние фигуры.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 августа для Козерогов

Не старайтесь каким бы то ни было образом – как вербально, так и действенно – дать отпор человеку, проявляющему агрессию по отношению к вам: он получит свое от судьбы – закон бумеранга сработает быстро.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 августа для Водолеев

День, несмотря на свой будний статус, благоприятен для общения с природой и близкими людьми: прогулка на свежем воздухе, да еще и с семьей, не только оздоровит вас, но и поднимет настроение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 августа для Рыб

В этот день можно – и нужно – возвращать долги: если нет возможности отдать все сразу, выплатите хотя бы с небольшую часть – в конце концов, даже самая длинная дорога начинается с маленького шага.

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