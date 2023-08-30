Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака: день серьезных позитивных перемен

Энергетика нынешнего дня способствует серьезным позитивным переменам – как в профессии, так и в жизни в целом.
Правда, подъем по карьерной лестнице окажется не стремительным, а постепенным – шаг за шагом, не зря символом этого лунного дня является лестница, ведущая вверх. Главное сегодня – не упустить счастливый шанс, который позволит преуспеть.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 31 августа для Овнов
В этот день можно улаживать старые конфликты, которые до сих пор осложняют вашу жизнь: главное, сделать выводы из случившегося, чтобы не повторить совершенных ошибок в будущем.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 31 августа для Тельцов
Сегодня представителям вашего знака рекомендуется соблюдать меру во всем – от пищевого рациона до эмоциональных порывов: если этого не сделать, последствия могут быть малоприятными.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 31 августа для Близнецов
Несмотря на повышенную возбудимость, свойственную вам сегодня, необходимо избегать резких слов и действий – уже завтра вы, скорее всего, пожалеете о том, что сказали и сделали.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 31 августа для Раков
Лучшее средство от негатива, который может испортить настроение в этот день, генеральная уборка – ее нужно навести как на рабочем столе в частности, так и в квартире в целом.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 31 августа для Льва
Для примирения с человеком, которого вы незаслуженно обидели, достаточно будет сделать первый шаг: он охотно пойдет вам навстречу, и уже через пять минут вы забудете о том, что вас разделяло.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 31 августа для Дев
. День благоприятен для отдыха, поэтому не стоит тратить его на работу – желаемого результата она все равно не принесет, а сил и времени придется потратить большое количество – причем, впустую.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 31 августа для Весов
Стоит держать дистанцию в отношении окружающих – далеко не всегда доброжелательно настроенных людей, поэтому от посещения парикмахерской или сеанса массажа сегодня лучше отказаться.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 31 августа для Скорпионов
Свое профессиональное превосходство, даже если оно объективно существует, сегодня не стоит никому демонстрировать – далеко не всем понравится такая линия поведения.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 31 августа для Стрельцов
День, когда во всем необходимо соблюдать меру – от отношения с людьми до питания: излишества не самым лучшим образом повлияют как на дружбу и любовь, так и состояние фигуры.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 31 августа для Козерогов
Не старайтесь каким бы то ни было образом – как вербально, так и действенно – дать отпор человеку, проявляющему агрессию по отношению к вам: он получит свое от судьбы – закон бумеранга сработает быстро.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 31 августа для Водолеев
День, несмотря на свой будний статус, благоприятен для общения с природой и близкими людьми: прогулка на свежем воздухе, да еще и с семьей, не только оздоровит вас, но и поднимет настроение.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 31 августа для Рыб
В этот день можно – и нужно – возвращать долги: если нет возможности отдать все сразу, выплатите хотя бы с небольшую часть – в конце концов, даже самая длинная дорога начинается с маленького шага.
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