Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака: день ссор и конфликтов

День, когда ссоры и конфликты могут вспыхивать повсеместно и по самым разным поводам – вплоть до ничтожных.

Повышенная эмоциональность и возникающие в связи с ними обстоятельства будут продиктованы влиянием на человеческую психику влиянием Луны: мы станем чересчур чувствительными, впечатлительными, сентиментальными и даже слезливыми – держать себя в руках и контролировать свои чувства станет сложно как никогда.

Овен

День, когда духовное будет гораздо важнее, чем приземленное и материальное: желательно думать о хорошем, желать окружающим добра и визуализировать хорошие и добрые обстоятельства.

Телец

Как известно, раздражительность накапливается у вас постепенно – день ото дня, а сегодня, похоже, ее количества перейдет в качество, и она готова будет выплеснуться наружу – постарайтесь держать себя в руках.

Близнецы

С проблемой, которая даст о себе знать утром, необходимо дожить до обеда – к этому времени она успеет уменьшиться и станет такой мелкой, что глупо будет из-за нее переживать.

Рак

Главное качество, которое вам сегодня понадобится, – это умение видеть хорошее в любом происходящем с вами событии, позитивное мышление не только успокоит, но улучшит качество жизни.

Лев

Фантазия в этот день может разыграться так, что вам впору будет писать приключенческий роман – главное, не забыть зафиксировать все его сюжетные ходы, в будущем они могут вам пригодиться.

Дева

День благоприятен для того, чтобы сделать былью любую сказку: мысли в это время обладают материальной силой, поэтому можно превратить в реальность любую – даже самую смелую – мечту.

Весы

Не стоит покорно отвечать согласием, на любую просьбу, с которой обратятся к вам окружающие: если не хотите, чтобы вам сели на голову, никогда не поздно научиться говорить нет.

Скорпион

Чтобы минимизировать негатив этого дня, нужно заняться чем-то полезным для здоровья – например, посетить спортзал или подышать свежим воздухом, гуляя в ближайшем лесу или парке.

Стрелец

Посетив в этот день развлекательное мероприятие – благотворительный вечер или театральную премьеру, можно будет улучшить любое – даже самое плохое и, казалось бы, безнадежное – настроение.

Козерог

Назрела необходимость пообщаться с друзьями или пожилыми родственниками: поскольку на работе пороха все равно выдумать не удастся, можно отправляться на встречу.

Водолей

Нельзя никому позволять командовать собой: такие серьезные удары по самооценке не проходят даром – вернуть ее в прежнее состояние будет не так просто, как кажется.

Рыбы

Хороший совет может дать – в силу своего богатого жизненного опыта – кто-то из пожилых родственников, главное, не забыть спросить их о том, что вас волнует – сами они могут об этом и не догадаться.

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