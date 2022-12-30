Гороскоп на 31 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть осторожными и гнать от себя тревоги

Последний день уходящего года приходится не на самые простые сутки лунного календаря, и это необходимо учитывать.

Как, впрочем, и то, что, руководствуясь рекомендациями звезд, можно прожить его с минимальными потерями, а то и вообще без них. Самое главное – проявлять осторожность, которая позволит избежать столкновения с активизирующимися в это время силами зла – тут, как говорится, береженого бог бережет. Необходимо гнать от себя тревоги, не поддаваться сомнениям, не верить людям, которые вызывают сомнение, и уж тем более не идти у них на поводу, не тратить деньги на незапланированные, спонтанные покупки. Тем, кому удастся сделать все так, как рекомендуют высшие силы, удастся сегодня не только ничего не потерять, но и, наоборот, приобрести.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 декабря для Овнов

Не стоит переживать из-за неприятных снов, которые – с большой долей вероятности – доведется увидеть нынешней ночью: они не несут в себе информации, которая может угрожать представителям вашего знака.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 декабря для Тельцов

День идеально подходит для того, чтобы созвониться с людьми, которых вы успели обидеть в течение уходящего года, а возможно, и раньше, и извиниться перед ними: так вы вступите в новый жизненный период налегке.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 декабря для Близнецов

Постарайтесь не испытывать негативных эмоций, даже если вам покажется, что весь мир вынуждает вас раздражаться и злиться: это отнимет у вас массу моральных и физических сил, которых и так осталось немного.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 декабря для Раков

Не стоит выполнять чужую работу, даже если речь будет идти о членах вашей семьи: пусть каждый в этот предпраздничный день занимается теми делами, которые изначально были за ним "закреплены".

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 декабря для Львов

Обращать внимание на замечания стоит только в том случае, если их делают близкие вам люди, которым вы всецело доверяете, от слов остальных можно отмахнуться – они будут транслировать в "эфир" собственные проблемы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 декабря для Дев

Нежелательно портить новогоднее настроение, общаясь с неприятными вам людьми, даже если обстоятельства будут вас к этому вынуждать: придумайте причину, согласно которой у вас сегодня нет на это времени.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 декабря для Весов

Предпраздничный день – и даже праздничная ночь – не повод для того, чтобы перегружать желудок вредной пищей: конечно, никто не призывает вас голодать – есть можно все, но небольшими порциями.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 декабря для Скорпионов

С одной стороны, в этот день хочется поздравить всех с праздником, ведь все мы надеемся, что он изменит нашу жизнь к лучшему, с другой – необходимо максимально сократить общение, перенеся звонки на завтра.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 декабря для Стрельцов

Представители вашего знака – пожалуй, единственные во всем Зодиаке, кому звезды сегодня рекомендуют активно действовать, не дожидаясь начала нового года: посеянные сегодня "зерна" очень быстро принесут "плоды".

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 декабря для Козерогов

Напряжение, которое вы будете испытывать с самого утра, может стать причиной нарастающей тревожности: бороться с ней помогут приготовления к празднику – устроив уборку в доме, удастся побороть негатив.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 декабря для Водолеев

Негатива, который вызовет недовольство как окружающими, так и собой, в этот день может оказаться предостаточно, но не стоит давать ему выход: ничего, кроме плохого настроения и испорченных отношений, вы не получите.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 декабря для Рыб

Не стоит откликаться на негатив, который в большом количестве будет поступать сегодня извне: если не можете спокойно слушать новости, лучше откажитесь от них совсем – посмотрите еще раз "Один дома".

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