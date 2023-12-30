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Гороскоп на 31 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно общаться только с приятными людьми

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 31 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно общаться только с приятными людьми

Гороскоп на 31 декабря для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

Не самые легкие сутки лунного календаря, когда обман подстерегает нас буквально на каждом шагу. 

Причем жертвой чужих – недобрых – замыслов могут стать даже те из нас, кто привык пользоваться доверчивостью и наивностью других. Тем не менее звезды считают, что избежать обмана в силах самого человека – жертвой станет только тот, кто сам этого захочет и не воспротивится мошенничеству. Проще всего сделать это, меньше общаясь с теми, кто вызывает у нас негативные эмоции, тем более что накануне праздника это несложно. 

Овен 

В общении с близкими людьми необходимо соблюдать спокойствие и проявлять терпение: есть вероятность того, что они будут вас раздражать, но тут важно вспомнить, что вы тоже далеко не ангелы. 

Телец 

Не допускайте ссор с любимым человеком – они могут возникнуть на пустом месте, но развиться в полноценный конфликт, выйти из которого будет совсем непросто, а в особо сложных случаях и невозможно. 

Близнецы 

Выяснение отношений с кем бы то ни было лучше перенести на другой день – сегодня вы можете не сдержаться и сказать собеседнику нечто такое, что всерьез рассорит вас накануне праздника.

Рак 

Вам звезды советуют заняться любимым делом – наведением порядка в доме, но основное внимание нужно уделить не чистоте – с ней и так все в порядке, а вещам, которые захламляют жилье – некоторым из них пора на помойку. 

Лев 

Прислушайтесь к советам судьбы, которые она будет давать вам посредством разнообразных знаков: если, несмотря на многочисленные усилия, вам не удается чего-то добиться, возможно, вам это не нужно. 

Дева 

Постарайтесь отказаться от любых – даже самых незначительных – финансовых операций: велика вероятность совершить ошибку, которая вместо ожидаемой прибыли приведет к досадным потерям. 

Весы 

Старайтесь не общаться с токсичными людьми – не давайте им возможности подпитаться вашей энергией, она нужна вам не меньше, чем им, поэтому сегодня желательно обходить их стороной. 

Скорпион 

Приступ "самоедства", который может случиться с вами сегодня, пользы не принесет, а вот вреда – сколько угодно, поэтому вместо недостатков имеет смысл поискать у себя достоинства и сконцентрироваться на них. 

Стрелец 

Нежелательно делиться с окружающими приятными событиями вашей личной жизни: банальную зависть еще никто не отменял, и она может лишить вас того, что имеете – помните, что счастье любит тишину. 

Козерог 

Важное жизненное решение желательно принять не сегодня, а спустя пару дней: сейчас вы вряд ли сумеете оценить все риски и взвесить все доводы за и против, а значит, совершите досадную ошибку. 

Водолей 

Возможное появление человека из прошлого в канун Нового года, скорее всего, будет иметь символическое значения: связанные с ним воспоминания наведут вас на мысль о том, как вам жить – и действовать – дальше. 

Рыбы 

Представителям вашего знака праздник желательно провести с родственниками – особенно теми, кто старше вас по возрасту: в будние дни вы уделяете им до обидного мала внимания – надо возвращать долги. 

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Дата публикации
Просмотры
354
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