Гороскоп на 31 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно посвятить себя приятным хлопотам

День неустойчивого эмоционального фона, который будет подталкивать людей к ссорам и конфликтам.
Желательно отвлечься от повседневной рутины – как профессиональной и бытовой – и посвятить себя приятным хлопотам, в пылу которых можно – и нужно – уделить время новогодним желаниям. Чтобы правильно их сформулировать, нужно посидеть в тишине и выбрать именно то, которое нужно будет загадать в полночь.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 31 декабря для Овнов
День желательно провести в родных стенах, подготовившись к празднику: те, кто будет встречать его дома, успеют навести чистоту и порядок и накрыть стол, а те, кто отправляется в гости, хорошо отдохнуть.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 31 декабря для Тельцов
Высокую работоспособность, которая будет отличать вас в канун Нового года, необходимо направить на бытовые хлопоты: все связанные с наступающим праздником вопросы удастся решить легко и быстро.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 31 декабря для Близнецов
В поисках решения важного жизненного вопроса рекомендуется обратиться не к разуму, а к интуиции: она не подведет и даст единственно правильный в данном конкретном случае ответ.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 31 декабря для Раков
Любые волнения и переживания – категорическое табу: чтобы не нанести себе серьезный энергетический урон и не пробить брешь в ауре, необходимо любыми способами сохранять хорошее – праздничное – настроение.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 31 декабря для Львов
Найдутся люди, которые намеренно захотят вывести вас из себя даже в такой – предпраздничный – день: не стоит поддаваться на провокации, а впредь от таких знакомых или "друзей" лучше держаться подальше.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 31 декабря для Дев
Несмотря на то, что вы любите бытовые хлопоты и, только дай вам волю, готовы заниматься ими целыми днями, сегодня лучше от них отказаться – звезды считают, что вам перед праздником нужно отдохнуть.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 31 декабря для Весов
Думая о настоящем и особенно будущем, необходимо рисовать в мыслях только позитивные сценарии – с большой долей вероятности они могут материализоваться в самом ближайшем будущем.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 31 декабря для Скорпионов
Лучший способ побороть плохое настроение, которое – так некстати! – может преследовать в этот день, – прогулка на свежем воздухе, в ближайшем парке или сквере, или занятия спортом.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 31 декабря для Стрельцов
Не стоит сегодня думать о чужих проблемах: позвольте себе роскошь – посвятите день себе: примите ванну с аромамаслами, отдохните, посмотрите любимые новогодние фильмы.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 31 декабря для Козерогов
В этот день как никогда нужно – и важно – общение с друзьями и близкими людьми: даже в режиме онлайн они смогут поддержать новогоднее настроение исключительно на позитивном уровне.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 31 декабря для Водолеев
Необходимо уделить внимание старшим родственникам: если нет возможности их навестить, нужно хотя бы позвонить и побеседовать с ними – сегодня им особенно важно и нужно ваше внимание.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 31 декабря для Рыб
Звезды рекомендуют повнимательнее присмотреться к людям в своем близком окружении: возможно, кто-то из "друзей" только прикидывается доброжелателем, а на самом деле не является таковым.
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