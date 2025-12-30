Гороскоп на 31 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно стремиться делать добро

Гороскоп на 31 декабря / © Credits

Чем больше помощи мы окажем в это время тем, кто в ней нуждается, тем быстрее она вернется вам сторицей.

Главное, занимаясь благотворительностью, не стоит думать об ответно благодарности, пусть, как гласит народная мудрость, правая рука не знает о том, что делает левая.

Овен

Сочувствуя другим — особенно тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, ни в коем случае — даже имея на то основание — нельзя жалеть себя: такое чувство отнимет силы, необходимые для жизни и работы.

Телец

В том, что произнесенное вслух слово уже невозможно вернуть назад, вам доведется убедиться на собственном опыте, поэтому, прежде чем что-нибудь сказать, необходимо хорошо подумать, а еще лучше — помолчать.

Близнецы

Чтобы не стать жертвой мошенников, которые активизируются в предпраздничные дни, необходимо оказывать помощь только тем, кто в ней действительно нуждается, а остальным необходимо научиться отказывать.

Рак

Сил — как моральных, так и физических, которых в это время будет предостаточно, нужно направить в правильное русло, в противном случае она распылится по мелочам, а достичь поставленной цели так и не удастся.

Лев

В этот день очень важно не бояться — как вы часто это делаете — собственной искренности, человечности и доброты, напротив, как можно чаще проявлять эти качества окружающим людям — они их обязательно это оценят.

Дева

Несмотря на предпраздничный день не стоит вступать в тесный контакт с близкими вам людьми — велика вероятность ссоры, которая, показавшись на первый взгляд, незначительной, приведет к продолжительному конфликту.

Весы

Раздражительность для представителей вашего знака — явление редкое, но тем опаснее оно для окружающих вас людей: постарайтесь сдерживать себя, в противном случае рискуете нажить нежелательных врагов.

Скорпион

Сегодня окружающие люди будут тянуться к вам — просить помощи, поддержки и совета, не стоит жалеть моральных сил ни на один из трех пунктов, тем более, что это практически ничего не будет вам стоить.

Стрелец

Нельзя обижаться на близких людей, которые, возможно, будут чересчур резки и прямолинейны по отношению к вам: согласитесь, вы тоже часто бываете несдержанными, поэтому не стоит строго судить других.

Козерог

Если вам нужно выбрать кому-то новогодний подарок, смело отправляйтесь по магазинам — там удастся отыскать по-настоящему уникальную вещь, как нельзя лучше подходящую человеку, которому она предназначается.

Водолей

Несмотря на массу предпраздничных хлопот, день идеально подходит для отдыха: в последнее время вы много и успешно работали, достигли потрясающих результатов, поэтому заслужили небольшую передышку.

Рыбы

Как бы вам того ни хотелось, е стоит пытаться успеть везде — необходимо выбрать приоритетное занятие и действовать исключительно в этом направлении, отставив — на время — дела, которые могут подождать.

