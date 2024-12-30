Гороскоп на 31 декабря для всех знаков Зодиака: день нестабильной космической энергетики

День нестабильной космической энергетики, вектор которой может быть направлен как в негативную, так и в позитивную сторону.

В первой половине дня не стоит заниматься серьезными делами – как на работе, так и дома, поскольку ни те, ни другие успехом не увенчаются. Послеобеденное время окажется более результативным, но его – по понятным причинам – большинство из нас потратит на предновогодние хозяйственные хлопоты.

Овен

Накануне нового года желательно быть максимально терпимыми и снисходительными к близким нам людям: даже если они будут откровенно вас провоцировать – не стоит портить праздник себе и им.

Телец

Не торопитесь критиковать окружающих вас людей: возможно, вам покажется, что они поступили – или поступают – неправильно, но, поскольку вам неизвестны все обстоятельства случившегося, вы можете ошибиться.

Близнецы

Звезды рекомендуют вам обратить внимание на сон, который приснится вам ночью: он откроет вам глаза на истинное отношение к вам человека, на которого вы до сих пор не обращали внимания.

Рак

Не стоит отвечать грубостью на грубость: хамство – не ваша стихия, поэтому в состязании с человеком, которым является в нем профессионалом, вы заведомо проиграете, так что лучше проигнорировать его.

Лев

К критике, которую вы сегодня можете услышать от близких людей – друзей или родственников, нужно отнестись с пониманием: их замечания будут преследовать только одну цель – обезопасить вас от возможных ошибок.

Дева

От грустных мыслей, которые, несмотря на приближение праздника, моут нахлынуть сегодня, спасет физическая нагрузка в виде предпраздничной уборки и готовки – не стоит ограничивать себя в этих занятиях.

Весы

Вам лучше отказаться от работы, даже если вам будет казаться, что непременно необходимо чем-то себя занять: лучше провести время, отдыхая в тишине и покое, тогда в новогоднюю ночь будете бодры и веселы.

Скорпион

Как бы ни складывался ваш день, постарайтесь отказаться от активных действий, к которым вас будет подталкивать предпраздничный день, в противном случае вы так устанете, что проспите приход Нового года.

Стрелец

Не стоит продолжать отношения, которые перестали радовать – как вас, так и вашего партнера6 отпустив друг друга, вы сможете начать жизнь с чистого листа – начало нового календарного года этому способствует.

Козерог

Негативную энергию, которая будет заставлять вас ссориться и конфликтовать, необходимо направить в мирное русло: например, заняться наведением порядка в доме – сегодня самое время это сделать

Водолей

Не стоит принимать важные решения, особенно если от них зависит ваше дальнейшее благосостояние: оплошность, допущенная ненароком, может дорого вам обойтись – в прямом смысле этого слова.

Рыбы

Дела, которые вы не успели сделать вчера, сегодня продолжать не стоит – приложенные усилия ожидаемого результата не дадут, поэтому лучше перенести их на пару дней – на начало нового года.

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