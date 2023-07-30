Гороскоп на 31 июля для всех знаков Зодиака: день искушений и соблазнов

День соблазнов и искушений, которым очень сложно противиться: кажется, что можно- без серьезных последствий – уступить своим слабостям.

Однако все далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд: впоследствии о собственном малодушии придется пожалеть, поэтому нужно усилием воли противостоять тому, что принято считать искушением. К тому же, сегодня не стоит отвлекаться от работы – можно упустить не только важное время, но и возможности, которые впоследствии не вернешь.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 июля для Овнов

Не спешите судить близкого человека, который под влиянием обстоятельств вполне может совершить непорядочный поступок: скоропалительные выводы не дадут вам разобраться в ситуации.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 июля для Тельцов

Нельзя упускать из вида детей – особенно подросткового возраста: они вполне могут попасть в историю, из которой их придется вытаскивать, так что лучше все время держать их при себе.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 июля для Близнецов

Лень, которая будет одолевать вас в течение дня, «отменить» усилием воли – даже очень сильно – не удастся, но с ней вполне можно научиться сосуществовать, делая все необходимое постепенно и не торопясь.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 июля для Раков

Представителям вашего – доброжелательного во всех отношениях – знака, которые любят делать добро, сегодня нужно увеличить его «норму» в несколько раз: очень скоро вам за него вздастся.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 июля для Львов

Выбирая между глобальными и незначительными – проходными – делами, останавливайтесь на первых, потому что мелочевка отберет у вас много времени и сил, а желаемого результата не принесет.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 июля для Дев

Решая, как поступить в сложившейся – жизненной или профессиональной – ситуации, слушайте только себя: чужие советы, в которых сегодня не будет недостатка, лучше пропускать мимо ушей.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 июля для Весов

Несмотря на то, что на календаре понедельник, для активной работы нынешний день не подходит, поэтому лучше посвятить его каким-то рутинным делам – например, наведению порядка в документах.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 июля для Скорпионов

От покупок – даже тех, которые покажутся вам необходимыми – сегодня лучше отказаться: велика вероятность не только сильно переплатить, но и приобрести вещь со скрытым дефектом, который быстро обнаружится.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 июля для Стрельцов

Постарайтесь не только выслушать близкого вам человека, но и понять, о чем он хочет вам сказать: вполне возможно, что его истинное послание вам будет завуалировано, но он искренне надеется на то, что вы разберетесь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 июля для Козерогов

Приступы гнева, которые вы можете испытывать сегодня, свидетельствуют не о чужом – негативном – поведении, а о ваших внутренних проблемах – желательно понять, в чем они состоят, и исправить их.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 июля для Водолеев

Необходимо – разумеется, если есть такая возможность – провести нынешний день в одиночестве: так вы, несмотря на сильное желание, не сможете ни с кем поссориться и никого обидеть.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 июля для Рыб

Над каждым свои словом и – особенно! – поступком необходимо хорошо подумать и только потом что-то говорить иди предпринимать, в противном случае не избежать серьезных ошибок в отношениях.

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