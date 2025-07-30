Гороскоп на 31 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть готовым к сюрпризам судьбы

Гороскоп на 31 июля / © Credits

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Скорее всего, они будут позитивного свойства: вероятно приятное денежное поступление, предложение новой работы, встреча с человеком, в отношениях с которых в свое время не была поставлена окончательная и бесповоротная точка. Теперь такая возможность у нас появится, а уж положительным будет наше собственное решение или отрицательным, зависит от каждого конкретного — уникального — случая.

Овен

День можно посвятить делам, на которые обычно не хватает времени — например, навести порядок в документах, перебрать вещи в шкафах и вынести на помойку все, чем давно не пользуетесь — не стоит копить хлам.

Телец

Не стоит вступать в пререкания с коллегами и начальством: в первом случае вы можете настроить против себя коллектив, во втором — начальство, и еще не известно, что будет иметь для вас более серьезные последствия.

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Близнецы

День обещает быть весьма продуктивным, но только в том случае, если вы сосредоточитесь на выполняемой работе и не станете отвлекаться на мелочи, которые будут выбивать из колеи, но пользы в результате не принесут.

Рак

Хороший день для восстановления утраченных связей с некогда близкими — а, возможно, и любимыми — людьми: если чувствуете, что вам не хватает внимания того или иного человека, просто позвоните ему.

Лев

В отношениях с любимым человеком не стоит всячески демонстрировать свою независимость: возможно, вам трудно будет смирить свою гордыню и попросить о помощи, но это необходимо сделать ради мира в семье.

Дева

День, когда может накатить моральная усталость: не стоит делать вид, что любые неурядицы вам нипочем, имеет смысл расслабиться и отдохнуть — съездить на природу, пообщаться со старшими родственниками.

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Весы

Стабильность, конечно, вещь хорошая, но, если вы давно не чувствуете удовольствия — в том числе и материального — от своей работы, возможно, стоит начинать подыскивать другую, обратившись за помощью к друзьям.

Скорпион

Заманчивые финансовые предложения, которые могут поступить в этот день, не стоит отметать, не подумав, но и сразу и безоговорочно соглашаться тоже нежелательно — сначала необходимо тщательно все проанализировать.

Стрелец

Лучшее средство от плохого настроения, которое может накрыть вас с самого утра, — общение с друзьям: благодаря легкому разговору и общим воспоминания, вам удастся настроить себя на позитивный лад.

Козерог

Не стоит составлять грандиозные профессиональные планы — все равно вам сегодня не удастся выполнить и половину намеченного, лучше уделить время себе — в том смысле, в каком вы это понимаете.

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Водолей

Как бы сильно вы ни обижались на близкого человека, не отталкивайте его, если он раскается и захочет извиниться перед вами — похоже, он действительно пожалел о случившемся м сделал важные выводы.

Рыбы

Как только у вас появится желание осудить других, вспомните о том, что, как говорят в народе, вы и сами не без греха, а значит, не должны придираться к недостаткам окружающих вас — особенно близких — людей.

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