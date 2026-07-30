Гороскоп на 31 июля для всех знаков Зодиака: день, когда события станут отражением нашей души

Летний пейзаж / © Credits

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Будут нынешние события счастливыми и удачными или наоборот, не самыми приятными, зависит только от нас самих — точнее, от того, что мы за последнее время морально «наработали».

Любые злые действия, слова и даже намерения именно сегодня вернутся к нам соответствующим бумерангом, зато и добро, совершенное нами в предыдущее время, не оставит нас без ответной благодарности. Она необязательно придет от человека, которому мы в нужный момент придем на помощь, но в том, что без нее мы не останемся, можно не сомневаться.

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Овен

Не стоит отвечать на злые слова и действия окружающих вас людей соответствующим — недобрым — образом: они все равно не поймут, что были неправы, а вы без пользы потратите важные ресурсы — время и силы.

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Телец

День благоприятен для любых финансовых операций — особенно тех, в которых важен баланс: необходимо сделать так, чтобы траты не превышали прибыль, иначе с финансами могут возникнуть серьезные проблемы

Близнецы

Может появиться много желающих заставить вас делать свою работу — не стоит идти на поводу у таких людей, иначе они со временем войдут во вкус и удобно устроятся у вас на голове, свесив при этом ноги.

Рак

Наметив профессиональную цель, не стоит метаться из стороны в сторону, останавливаться на достигнутом и, уж тем более, отступать — удача любит упорных и настойчивых, а от неуверенных в себе может и отвернуться.

Лев

Близких и любимых людей не стоит обманывать в любой день, но сегодня ложь особенно опасна: она довольно быстро обнаружится, вы попадете в неловкое положение, а отношениям будет нанесен серьезный ущерб.

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Дева

Пополнить запас витальной энергии, в которой вы в этот день ощутите недостаток, можно будет, занимаясь любимым делом и общаясь с теми, у кого ее в избытке — например, маленькими детьми и домашними животными.

Весы

Нежелательно верить словам, которые вы сегодня можете услышать от окружающих вас — как близких, так и посторонних — людей, обращать внимание нужно только на их поступки — они куда красноречивее слов

Скорпион

Не стоит спорить с людьми, придерживающихся отличной от вашей точки зрения: убедить его в своей правоте все равно не удастся, а сил и нервов придется потратить много — найдите для них лучшее применение.

Стрелец

Все свои замыслы, намеченные на этот день, удастся осуществить только тем, кто заранее составит тщательный и подробный план: придерживаясь его, можно будет успеть сделать все, а в некоторых случаях даже больше.

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Козерог

Не стоит использовать в своих — в большинстве случаев корыстных — целях других людей: такой способ, будучи нечестным, возможно, и позволит достичь желанной цели, но впоследствии о нем придется пожалеть.

Водолей

В этот день желательно как можно меньше внимания уделять негативу, даже если на первый взгляд покажется, что вас он не касается: так, сплетни, касающиеся другого человека, могут неожиданно задеть и лично вас.

Рыбы

Нынешний день представителям знака лучше провести в полном одиночестве: тесное общение с людьми — особенно родными и близкими — может привести к длительному разладу в отношениях с ними.

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